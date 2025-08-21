Finora il premier è andato avanti a forza di “fatti compiuti”, procedendo unilateralmente, rendendo vana ogni sua contestazione di legittimità. Intanto Bibi continua ad ignorare la crescente opposizione interna, così come il sempre più forte sdegno che arriva dal resto del mondo
Netanyahu l’irriducibile, il suo obiettivo è la guerra infinita
21 agosto 2025 • 19:07Aggiornato, 21 agosto 2025 • 19:16
