Finora il premier è andato avanti a forza di “fatti compiuti”, procedendo unilateralmente, rendendo vana ogni sua contestazione di legittimità. Intanto Bibi continua ad ignorare la crescente opposizione interna, così come il sempre più forte sdegno che arriva dal resto del mondo

Nella politica del fatto compiuto vi sono dei punti fermi: si procede unilateralmente, mirando a rendere irreversibile una situazione; si conta sul fatto che il tempo indurrà gli altri a accettarla, rendendo vana ogni contestazione sulla sua legittimità. Nella storia d’Israele Bibi Netanyahu non è stato l’inventore di questa politica ma, certamente, ne è il più spregiudicato interprete. Come dimostrano anche gli eventi degli ultimi giorni.

Nonostante le perplessità dell’Idf – come le famiglie degli ostaggi, i militari ritengono problematico distruggere la residua capacità militare di Hamas e, al contempo, garantire l’incolumità ai sequestrati – Israele ha dato il via libera all’occupazione dell’intera Striscia. A tal fine le forze armate hanno già richiamato sessantamila riservisti: diventeranno centotrentamila nell’arco di due mesi.

Decisione, quella di Netanyahu, che ignora la crescente opposizione interna alla prosecuzione del conflitto. Contrarietà non più espressione di ristrette minoranze ma di fette sempre più consistenti, anche se non ancora maggioritarie, della società israeliana.

Mutamento evidente nell’ampia partecipazione alle recenti manifestazioni di protesta, pur caratterizzate dal rifiuto della logica sacrificale più che da una realistica consapevolezza della complessità della questione.

Da questo punto di vista, i palestinesi restano, tanto più dopo il 7 ottobre, un corpo estraneo per la maggioranza degli israeliani. Percezione che contribuisce a rendere intrattabile il conflitto.

Un piano, quello dell’esecutivo guidato da Netanyahu, che prevede lo sfollamento da Gaza City di oltre un milione di persone, e il loro concentramento a sud, in campi dai quali sarà impossibile uscire. Scenario che fa presagire un forzato, definitivo, sfollamento dei gazawi fuori dalla Striscia.

Obiettivo che il ministro della difesa Israel Katz continua a evocare, ribadendo la volontà di Israele di incoraggiare l’ «emigrazione volontaria».

Esito che, unito all’approvazione del mega-insediamento East 1, destinato a spezzare ogni continuità spaziale della Cisgiordania, renderebbe impossibile la nascita di uno Stato palestinese, ormai privo di territorio e con un popolo ridotto a disperso ammasso di profughi. Una decisione che vìola palesemente il diritto internazionale e provoca le proteste, oltre che dell’Anp, di ben ventuno paesi, tra i quali Francia, Italia, Gran Bretagna, Canada, Australia. Condanna che non intimorisce oltranzisti messianici come il leader del partito nazionalreligioso e ministro delle finanze Smotrich, o quello del partito suprematista Potere ebraico e ministro della sicurezza Ben Gvir, entrambi fautori della Eretz Israel biblica, dai confini tanto imprecisati quanto più ampi degli attuali.

Per Smotrich il via libera all’E1 è un passo che cancella «l’illusione dei due Stati» e certifica «la presa del popolo ebraico sulla Terra d’Israele». Alla discussione in tema partecipa anche Netanyahu che imputa a Macron di alimentare l’antisemitismo con il suo annuncio sul riconoscimento della Palestina.

Evidente, in questa strumentale e infondata accusa, l’intento, stigmatizzante e interdittivo, di fare terra bruciata attorno a chi adotta analoghe posizioni.

Difficile, con queste premesse, che Benjamin Netanyahu accetti la proposta di tregua che, invece, Hamas pare aver accolto: a condizione che nel primo dei sessanta giorni di cessate il fuoco inizi il negoziato che dovrebbe sancire la fine della guerra e il ritiro dell’Idf da Gaza. Ipotesi indigeribile per l’irriducibile Bibi che già in primavera l’aveva respinta. Il capo del governo e leader del Likud esige la simultanea liberazione di tutti gli ostaggi, vivi e morti: posizione che, a sua volta, Hamas, certo che la guerra riprenderebbe un istante dopo l’ultimo scambio, non intende avallare.

Tanto per rendere ancora più inaccettabile la prospettiva al nemico, Netanyahu asserisce che, se anche Hamas accettasse la tregua, Israele, sicuro dell’appoggio statunitense, prenderà comunque il controllo di Gaza. Il premier israeliano continua, dunque, a marciare sulla strada di sempre: quella del fatto compiuto e della guerra permanente che lo tiene in sella.

© Riproduzione riservata