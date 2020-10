Oggi dovremmo tutti avere la stessa priorità: limitare l’impatto della pandemia, in termini di vite e di conseguenze economiche e sociali. Dal Covid però non si esce con i comportamenti individuali corretti, serve una regia pubblica. Faccio questa premessa prima di rispondere alle reazioni dopo un editoriale in cui ho spiegato perché, a mio parere, non può essere questo governo a continuare a gestire la pandemia.

In un paese normale, e in tempi normali, un governo che non funziona e commette errori evidenti si cambia. Oggi in Italia il solo porre il problema viene letto con dietrologie politiciste, perdendo di vista il merito della questione.

Sulla diagnosi siamo tutti d’accordo: in Italia c’è una seconda ondata di contagio in corso, i casi raddoppiano ogni settimana. Durante l’estate non è stato fatto abbastanza, da parte del governo, delle autorità sanitarie e di tutti noi. Ormai soltanto i provvedimenti restrittivi riducono le occasioni di contagio. Rallentare la diffusione, dunque, ma come? Nelle settimane cruciali il governo ha adottato le (restrizioni) misure politicamente sostenibili invece che quelle efficaci.

Poiché i dati sui positivi sono in ritardo di una settimana e il virus ha una incubazione fino a 14 giorni, per decidere oggi bisogna guardare a come sarà il paese tra due settimane, non a come è stato negli ultimi giorni. Il governo Conte, invece, ha sempre agito senza prospettiva. Uno dopo l’altro i Dpcm si sono rivelati inutili. La strategia adottata fin qui non ha funzionato perché non poteva funzionare.

Un lockdown generale diventa inevitabile, a certificare la sconfitta delle politiche di prevenzione e contenimento. Il problema è che il lockdown serve soltanto a prendere tempo. Ammesso che gli italiani siano disciplinati come a marzo-aprile, l’indice di contagio Rt potrebbe scendere da oltre 1,5 di oggi a 0,5-0,7. I costi sarebbero enormi: molti moriranno, contagiati dai propri familiari, altre vite saranno sacrificate, quelle di persone con malattie diverse dal Covid che non saranno diagnosticate e curate in tempo, moltissimi perderanno reddito, lavoro, prospettive. Il lockdown è una tragedia nella tragedia, ma sarà inevitabile per evitare, ancora una volta, il collasso delle strutture sanitarie e una strage.

Come evitare che il sacrificio di tante persone sia, di nuovo, vano? Primo: la richiesta di sacrificio deve essere parte di una strategia, chi la avanza deve spiegare come usare il tempo che compra a così caro prezzo.

Basta stati generali, basta banchi con le rotelle, basta libri auto-promozionali.

Secondo: serve un discorso di verità, basato sui dati, spiegare perché si fa una scelta e per quanto tempo, con quale obiettivo, preciso, verificabile. Terzo: serve una visione almeno a un anno, con politiche di medio periodo, visto che anche con un vaccino in primavera tutto il 2021 sarà a rischio.

Può riuscirci questo governo? Oltre ai risultati di questi mesi, le reazioni all’ultimo, blando e inutile Dpcm fanno pensare di no.

Secondo un sondaggio Swg solo il 28 per cento degli italiani le considera sufficienti, alcuni volevano una stretta maggiore (36 per cento) e altri la considerano eccessiva (28 per cento). Il governo passa più tempo a giustificare i propri errori con l’irritante argomento “all’estero hanno fatto peggio” che a prevenirne di nuovi.

Avere persone diverse, che ancora non hanno fatto errori, renderebbe le richieste di sacrifici più credibili ma quello che più conta è cambiare l’approccio. Con Domani cercheremo di dare il nostro contributo, mobilitando tutti i nostri collaboratori per offrire le idee che mancano su come non sprecare il prossimo lockdown. Ma non c’è più tempo, bisogna chiudere subito.

