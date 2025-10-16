Boccia candidata in Campania. Finalmente c’è un Pizzagate

Temptation Island è finito, C’è posta per te è ancora lontano, per fortuna ci sono le vocazioni politiche inaspettate o ritrovate, giri immensi e poi ritornano, a fare da intermezzo
Finalmente abbiamo il nostro Pizzagate. A differenza di quello tanto amato dagli adepti di QAnon però, non si tratta di una teoria del complotto dell’Alt-right americana ai danni di Obama e Clinton ma di un accordo epocale sancito tra passate di pomodoro e impasti a lievitazione naturale: Stefano Bandecchi, pizzaiolo per una notte, ha convinto in diretta social Maria Rosaria Boccia a candidarsi alle regionali in Campania. Incredibile come voli il tempo quando ci si diverte tra RayBan da 007, vid