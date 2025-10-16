Nel paese delle meraviglie

Boccia candidata in Campania. Finalmente c’è un Pizzagate

La pizza preparata in un locale di Napoli da Stefano Bandecchi con l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, protagonista del caso che un anno fa ha portato alle dimissioni dal Governo del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano
Alice Valeria Oliveri
16 ottobre 2025 • 19:00

Temptation Island è finito, C’è posta per te è ancora lontano, per fortuna ci sono le vocazioni politiche inaspettate o ritrovate, giri immensi e poi ritornano, a fare da intermezzo

Finalmente abbiamo il nostro Pizzagate. A differenza di quello tanto amato dagli adepti di QAnon però, non si tratta di una teoria del complotto dell’Alt-right americana ai danni di Obama e Clinton ma di un accordo epocale sancito tra passate di pomodoro e impasti a lievitazione naturale: Stefano Bandecchi, pizzaiolo per una notte, ha convinto in diretta social Maria Rosaria Boccia a candidarsi alle regionali in Campania. Incredibile come voli il tempo quando ci si diverte tra RayBan da 007, vid

