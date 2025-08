Si perde l'anima se la memoria si frantuma. La verità condivisa è un imbroglio, un modo di annullare le responsabilità. Non c'è condivisione possibile tra chi organizzò e eseguì la strage e oggi vive in libertà grazie alle leggi dello Stato democratico, come Fioravanti e Mambro, e chi ha perso per sempre un suo caro e vive in anonima dignità

Ancora una volta i tre fischi del treno alle 10.25, l'ora della strage, degli assassini, degli sciacalli che erano annidati nello Stato. E il silenzio, rotto dagli applausi, che accompagna i passi dei familiari delle vittime, nel corteo tra le strade del centro, di chi c'era, di chi è venuto dopo, di chi non c'è più. «Vidi un corpo in fiamme, un occhio pendeva fuori dalle orbite», si avvicina Roberto Castaldo, sopravvissuto alla strage, era un bigliettaio del treno, si salvò per caso, il gruppo musicale dei Bsmc ha messo la sua testimonianza nel brano intitolato “10.24”: il minuto prima dell'esplosione, prima che calasse il buio in una mattina di estate che tutti partivano per le vacanze.

Si ripete ogni anno questa manifestazione unica in Europa, in un 2 agosto che è stato come un 25 aprile. Una giornata repubblicana, della Costituzione democratica e antifascista, una giornata di Resistenza, una giornata di speranza. Si può fare luce: 45 anni dopo la strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980, 85 morti e 200 feriti, è arrivata la sentenza in Cassazione del processo per i mandanti, con la condanna definitiva all'ergastolo di Paolo Bellini, uomo di Avanguardia nazionale. Si può dire, anche su un piano giudiziario, che fu una strage fascista organizzata e finanziata dalla loggia massonica P2 e da alcuni vertici degli apparati di sicurezza dello Stato. Parole che sono risuonate nel messaggio di Sergio Mattarella e che sono invece totalmente assenti in quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il governo era rappresentato dalla ministra Annamaria Bernini. Una presenza surreale, preoccupata di distanziarsi dal presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime Paolo Bolognesi, «lo rispetto ma non lo condivido», voleva apparire Voltaire ma era solo talk televisivo, pure scadente. Per bocca di una ministra («i magistrati hanno definito la strage di eversione neofascista»), le sentenze diventano un'opinione e non, invece, verità dolorosa, scandalosa, ma l'unica in grado di restituire al Paese la sua storia. Quella che Giorgia Meloni continua a ignorare, consegnando anche la sua storia a un insieme di rimozioni: della Resistenza, degli anni Settanta, del cammino democratico che permette anche a lei, oggi, di governare.

Cosa succede all'anima, quando i corpi muoiono?, si chiede la scrittrice Han Kang premio Nobel per la letteratura in Atti umani, che ricorda la repressione nel sangue delle manifestazioni democratiche di Gwangju, in Sud Corea, era il 18 maggio 1980, lo stesso anno della strage della stazione. E cosa succede agli Stati, alla politica, quando perdono l'anima? Si perde l'anima se la memoria si nasconde, come fa la delibera del direttore generale degli Archivi di Stato Antonio Tarasco che blocca la visione e la consultazione delle sentenze, che invece andranno pubblicate, studiate, riportate nelle scuole. Si perde l'anima se la memoria si frantuma. La verità condivisa è un imbroglio, un modo di annullare le responsabilità. Non c'è condivisione possibile tra chi organizzò e eseguì la strage e oggi vive in libertà grazie alle leggi dello Stato democratico, come Fioravanti e Mambro, e chi ha perso per sempre un suo caro e vive in anonima dignità. Ma la verità è l'unica strada per ricostruire la storia del Paese.

Se per Bologna, più che per le altre stragi (comprese quelle terroristico-mafiose del 1992-93), possiamo parlare di verità d'assieme, come disse il magistrato Mario Amato ucciso dai Nar quaranta giorni prima di Bologna, lo dobbiamo ai magistrati e ai servitori dello Stato, ricordati da Mattarella, gli stessi che vedono a rischio la loro indipendenza dalla riscrittura della Costituzione del ministro Nordio.

Con una magistratura ridotta a un ufficio di polizia, non ci sarebbero stati i decenni di indagine per arrivare alle conclusioni di oggi. E non ci sarebbe verità senza l’associazione tra i familiari delle vittime, un unicum in Europa, con la tenacia, la determinazione di Torquato Secci e di Paolo Bolognesi che ieri ha consegnato il testimone a Paolo Lambertini, dopo aver elencato con puntiglio i nomi degli stragisti iscritti al Msi.

«Ci dovremmo preoccupare di quando ci arrendiamo di fronte alla nebbia. Facilmente lo avremmo fatto, se non fosse stato per il desiderio di giustizia e amore di coloro che hanno subito questa ingiustizia», ha detto il cardinale di Bologna Matteo Zuppi. «Quella terribile ingiustizia ci continua a unire, per combattere sia quella stessa ingiustizia sia tutte le trame del male». Quel corteo silenzioso di Bologna non parla solo di quarantacinque anni fa. Per questo infastidisce. Per questo non si può rimuovere.

