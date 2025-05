I vescovi italiani riuniti nella Cei hanno scelto da tempo, sul tema degli abusi sessuali commessi dai membri del clero, una linea completamente diversa da quella dei loro omologhi europei. Mentre questi ultimi hanno preso molto sul serio la questione, la Cei ha affrontato il problema essenzialmente in chiave burocratico-amministrativa, creando, peraltro su stimolo di papa Bergoglio, una pletora di uffici (i centri di ascolto, i Servizi di tutela dei minori) preposti a occuparsi del problema degli abusi e comunicando con dovizia di particolari ogni loro attività.

Il report presentato mercoledì 28 maggio raccoglie il bilancio biennale dell’attività di questi uffici. Ha come primissimo obiettivo difendere la brand reputation ecclesiale, cioè l’onore e il prestigio della chiesa italiana. È scritto nel linguaggio stanco e polveroso dei consuntivi burocratici, è totalmente centrato non sulla questione sostanziale, ma sul rendiconto delle attività compiute dalle strutture. È pieno zeppo di informazioni irrilevanti quali il numero medio di componenti delle équipe diocesane del Sud e del Nord o le modalità con le quali i servizi diocesani gestiscono i rapporti del Servizio nazionale tutela minori.

Leggere i dati

E tuttavia, siccome il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, i dati del report, se letti in controluce, contengono delle informazioni degne di interesse.

Ad esempio, abbiamo appreso che il numero di incontri formativi destinati ai sacerdoti è crollato drammaticamente tra il 2022 e il 2024. Nel primo dei due anni citati si sono tenuti 414 incontri, nel secondo solo 184. Parallelamente, è crollato anche il numero di presenze sacerdotali a quegli incontri, da 5.654 nel 2022 a 3.955 nel 2024.

Un dato singolare riguarda i «centri di ascolto» e il fatto che un numero crescente di persone, addirittura un terzo del totale nel 2024, vi si rivolga per avere informazioni su «abusi in ambiente non ecclesiale», mentre il numero di contatti orientati a segnalare alle autorità ecclesiastiche un abuso avvenuto nella chiesa è in drastico calo, dal 53 per cento del 2021 al 30 per cento del 2024.

I casi sono due: o gli abusi sono quasi scomparsi o i centri non funzionano, cioè non sono luoghi ai quali le persone si rivolgono per segnalare abusi commessi dal clero. Quest’ultimo sospetto è avvalorato da altri due dati presenti nel rapporto: la diminuzione drastica del numero di vittime (rispetto alle «non vittime») sul totale dei contatti e la totale inattività di alcuni centri di ascolto. A questo riguardo dal report abbiamo appreso che quasi due terzi di essi, sparsi per tutta Italia, nel 2024 non ha ricevuto visite, è rimasto totalmente inattivo. Vale il discorso di prima: o il problema è scomparso o i centri non funzionano.

Le vittime

C’è poi il dato scioccante che riguarda l’aumento del numero di vittime e il tragico abbassamento della loro età. Il report riferisce di 6 vittime in età compresa tra 0 e 4 anni, di 15 tra i 5 e i 9 e di 36 tra i 10 e i 14. Sono numeri che fanno rabbrividire, soprattutto perché nulla sappiamo del loro destino: i presunti abusatori sono stati denunciati alle autorità civili? Le vittime sono al sicuro?

Concludo citando l’elemento forse più sconfortante di tutto il lungo documento: la completa assenza di ogni valutazione di efficacia delle iniziative approntate dai vescovi italiani. Cosa ne pensano i fedeli che si sono rivolti ai centri di ascolto di quello che hanno ottenuto? Era tanto difficile sospendere per una volta l’attitudine della chiesa a farsi maestra e chiederlo alle persone?

E infine, c’è qualche caso virtuoso da citare? C’è almeno una circostanza nella quale, passando da un centro di ascolto diocesano, un fedele abbia ottenuto giustizia o perlomeno sia stato sostenuto e incoraggiato e a sporgere denuncia alle autorità civili? In altre parole, c’è modo di dimostrare che tutta questa impalcatura burocratica messa in piedi dalla chiesa serva a qualcosa e a qualcuno oltre che a fare riunioni, scambiarsi email e partecipare alle Giornate nazionali di preghiera per le vittime? Sono queste le domande che rimangono senza risposta.

La piaga degli abusi purtroppo non si sana con la creazione di cento uffici e mille procedure amministrative, ma con il profondo cambiamento culturale e politico che nella chiesa italiana non è ancora nemmeno iniziato. Per fortuna il nuovo papa viene da altri lidi.

