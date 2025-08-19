L’alternativa è chiara ma difficile. Puntare sul “burro” – cioè su welfare, istruzione e transizione ecologica – significa costruire basi durature per crescita e occupazione. Puntare sui “cannoni” garantisce ritorni rapidi, ma a scapito di innovazione civile e coesione sociale
Burro o cannoni? Il dilemma che può cambiare l’Ue
19 agosto 2025 • 19:30
L’alternativa è chiara ma difficile. Puntare sul “burro” – cioè su welfare, istruzione e transizione ecologica – significa costruire basi durature per crescita e occupazione. Puntare sui “cannoni” garantisce ritorni rapidi, ma a scapito di innovazione civile e coesione sociale