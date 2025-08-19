L’alternativa è chiara ma difficile. Puntare sul “burro” – cioè su welfare, istruzione e transizione ecologica – significa costruire basi durature per crescita e occupazione. Puntare sui “cannoni” garantisce ritorni rapidi, ma a scapito di innovazione civile e coesione sociale

Il paradosso tra riarmo e lavoro attraversa la storia da secoli. Dai cantieri navali di Venezia e Genova fino all’industria moderna, la spesa militare ha spesso sostenuto cicli produttivi e occupazione. Per Karl Marx si trattava di «consumo improduttivo»: utile a riattivare la produzione, ridurre scorte e aprire nuovi mercati, ma incapace di generare valore duraturo. Un dibattito che, con forme diverse, ritorna oggi in Europa.

Military keynesianism

Negli anni del military keynesianism, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, si ipotizzò che la spesa in armamenti potesse stimolare crescita e domanda. Alcuni economisti marxisti, come Baran e Sweezy, si confrontarono con questa ipotesi, pur denunciandone i legami con l’imperialismo.

I neoclassici, da Hayek a Friedman, furono invece più netti: la difesa è un costo necessario, non un investimento. Dopo il 1989, con la caduta del Muro di Berlino e il cosiddetto peace dividend, sembrò aprirsi una stagione in cui ridurre le spese militari avrebbe favorito lo sviluppo civile.

Eppure, dagli anni Duemila, la traiettoria è tornata a invertirsi. L’Europa si trova oggi a dover conciliare l’urgenza della transizione verde e digitale con la pressione della Nato e del piano ReArm Europe. Secondo le stime, nei prossimi anni Bruxelles dovrà mobilitare fino a 850 miliardi l’anno per finanziare competitività e difesa. Una cifra enorme che, al di là dei bilanci pubblici, punta a intercettare i risparmi privati: circa 11.500 miliardi accumulati dalle famiglie europee.

Il piano Letta propone una Savings and Investments Union per convogliare queste risorse verso green economy e industria militare. Ma resta il rischio di privatizzare la funzione di investimento, affidandola ai mercati più che agli stati.

Problema strutturale

Il problema è strutturale. Ogni anno circa 300 miliardi di risparmi lasciano l’Europa per approdare soprattutto negli Stati Uniti, dove i capitali trovano mercati più profondi e redditizi. Un paradosso: pur ricca di liquidità, l’Unione non ha ancora un sistema capace di trattenerla, né un’industria tecnologicamente avanzata comparabile a quella americana.

Se guardiamo all’industria della difesa europea, tra il 2022 e il 2023 il 78 per cento degli appalti europei in difesa è andato a fornitori extraeuropei, in primis statunitensi. Ciò significa che ogni euro speso non sempre sostiene la manifattura o la ricerca interna, ma finisce per rafforzare il tessuto industriale di altri paesi.

La dinamica settoriale conferma la difficoltà. Negli Usa poche grandi multinazionali dell’aerospazio e difesa dominano ricerca, produzione e profitti, con economie di scala difficilmente replicabili in Europa. L’effetto economico della spesa militare europea, infatti, resta limitato: il moltiplicatore fiscale può superare l’1 nel breve periodo, ma tende a scendere a zero nel medio termine. Al contrario, investimenti nel Green deal o nella digitalizzazione hanno moltiplicatori più elevati e ricadute più diffuse, capaci di stimolare settori diversi, generare filiere nuove e creare un’occupazione più variegata.

Puntare sul “burro”

Il nodo diventa allora politico e sociale. Aumentare la spesa in armamenti non è mai neutrale: produce occupazione qualificata e ben retribuita, ma rischia di accentuare fratture con un mercato del lavoro sempre più precario. La promessa di “posti sicuri” nella difesa può trasformarsi in strumento di consenso, alimentando la militarizzazione della società e la subordinazione di altri settori, come sanità e istruzione, a priorità securitarie. Inoltre, le logiche proprie dell’industria militare – gerarchia, disciplina, senso di appartenenza – tendono a filtrare nella cultura del lavoro, riducendo spazi di autonomia e conflitto sociale.

L’alternativa è chiara ma difficile. Puntare sul “burro” – cioè su welfare, istruzione e transizione ecologica – significa costruire basi durature per crescita e occupazione. Puntare sui “cannoni” garantisce ritorni rapidi, ma a scapito di innovazione civile e coesione sociale. La storia recente dimostra che le economie capaci di innovare in settori civili avanzati sono anche quelle che consolidano meglio la propria competitività internazionale. Eppure, la retorica della sicurezza e della “prontezza” rischia di spostare sempre più risorse verso la difesa, anche a costo di sacrificare obiettivi climatici e sociali.

Il vecchio dilemma resta intatto: le risorse sono scarse e ogni scelta ha un costo. L’Europa, oggi, deve decidere se investire per diventare più verde e competitiva o se piegare la propria politica economica alle esigenze del riarmo. Una decisione che peserà non solo sui bilanci, ma sul modello di società che vogliamo costruire: inclusiva e orientata al benessere, o militarizzata e segnata da nuove disuguaglianze. La scelta tra burro e cannoni, che sembrava confinata ai manuali di economia, torna a essere una questione politica di attualità bruciante.

