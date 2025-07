La decisione di usare un determinato genere dice tanto di noi. Chiediamoci perché abbiamo crisi selettive di accettabilità solo di fronte a un determinato tipo di femminili: quelli che segnalano mestieri o ruoli che fino a tempi recenti erano appannaggio maschile. Non questione di lingua, dunque, ma del sempiterno – e per quanto mi riguarda spesso deleterio – “si è sempre fatto così”

Qualche giorno fa Pietro Sermonti mi ha telefonato per raccontarmi di seguire con grande interesse le gesta della nazionale di calcio femminile, che sta facendo faville – a proposito: sono giovani e bravissime atlete, ed eviterò di chiamarle “ragazze”, dato che non mi va di infantilizzarle – e che all’inizio della partita dei quarti di finale aveva notato che la squadra, composta di sole donne, aveva intonato l’inno nazionale, Fratelli d’Italia, anche se tecnicamente sarebbero “sorelle”.

Un gruppo di sole donne che cantava un testo dedicato ai soli uomini lo aveva in qualche modo colpito, tanto da porsi un interrogativo: ma in questi casi, non sarebbe possibile modificare le parole dell’inno per renderlo più affine a chi lo sta cantando?

Inclusioni

La cantante Francamente, a febbraio di quest’anno, si era chiesta come rendere l’inno di Mameli più «inclusivo» ed era stata travolta dai commenti negativi. Del resto, quel testo è nato in un determinato hic et nunc e va, quindi, considerato un documento storico; ma sarebbe un bel segnale se in un momento come questo, in cui avremmo più bisogno di mettere in discussione lo status quo, le azzurre cambiassero almeno per una volta le parole da loro cantate.

Roberta Covelli, giurista e calciatrice, dal canto suo mi ha fatto notare due cose: che l’allenatore della femminile calcistica, Andrea Soncin, usa il femminile per parlare di sé e della squadra («Siamo state concentrate…»), di fatto includendosi in quel genere: un bel segnale! In contemporanea c’è ancora difficoltà, da parte di chi conduce le telecronache, a usare i nomi dei ruoli in campo declinati per genere. Anche la Figc, nel suo statuto, usa 17 volte la parola calciatori e 0 volte la parola calciatrici.

Attenti alla portiera

Nel 2019, lavorando per Zanichelli, avevo stilato una lista di termini del calcio declinati che provocavano, e ancora provocano, resistenze: portiera pare quella della macchina, terzina il pezzo di un componimento poetico; e il femminile di difensore qual è? Il modo migliore per fugare ogni dubbio è consultare un vocabolario dell’uso: solitamente segnala l’esistenza, e la forma, dei vari femminili.

La morfologia dell’italiano prevede l’uso dei nomina agentis al femminile in presenza di una referente di quel genere; nella pallavolo, sentita forse da più tempo come sport femminile oltre che maschile, prosperano le alzatrici, le palleggiatrici, le battitrici: questione di abitudine. Portiera fa strano perché richiama quella dell’automobile, ma portiere non è forse anche quello che regola l’accesso ad alcuni stabili?

La polisemia, cioè che una parola possa avere più significati, è normale, che si chiariscono a seconda del contesto (questo vale anche per terzina). Difensore fa difensora o difenditrice; questi sono tutti termini di genere mobile, cioè che hanno un femminile che si differenzia dal maschile; attaccante e centrocampista sono parole ambigeneri, cioè che sono sia maschili sia femminili: basta cambiare articoli e reggenze (la centrocampista è agilissima). E a bordo campo, mi ricorda Sermonti, abbiamo l’arbitra e la guardalinee, come in panchina la medica, la massaggiatrice e la dirigente accompagnatrice; e se massaggiatrice e accompagnatrice vi fanno pensare al mestiere più antico del mondo, non è colpa delle parole, ma della nostra cultura, sempre pronta a sessualizzare qualsiasi ruolo femminile facendone un sinonimo di puttana (come ci ricordò Paola Cortellesi con il suo splendido monologo ai David di Donatello del 2018).

Le parole sono importanti

Tra chi legge c’è chi sta alzando gli occhi al cielo per ribadire l’ostilità o il disinteresse alla questione. Ma se la declinazione al femminile fosse una quisquilia, come mai fa saltare la mosca al naso ancora a così tante persone?

Per me, la cartina tornasole migliore è stata la decisione di Giorgia Meloni di inviare una circolare ufficiale appena dopo il suo insediamento per esigere di venire chiamata «il (signor) presidente del Consiglio», al maschile. Se le parole fossero irrilevanti, non ci sarebbe stata da parte sua questa presa di posizione.

Insomma, la decisione di usare un determinato genere dice tanto di noi, dei nostri giudizi, dei pregiudizi, delle conoscenze, degli stereotipi, delle tradizioni in cui cresciamo. Chiediamoci perché abbiamo crisi selettive di accettabilità solo di fronte a un determinato tipo di femminili: quelli che segnalano mestieri o ruoli che fino a tempi recenti erano appannaggio maschile. Non questione di lingua, dunque, ma del sempiterno – e per quanto mi riguarda spesso deleterio – “si è sempre fatto così”.

