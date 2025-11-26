Un cero per Santa Chiara Ferragni da Cremona, raggiante nelle aule di tribunale

true false

La nostra celebrità del villaggio globale, alle prese con le ultime puntate del pandorogate, continua a dichiararsi in buona fede, mentre i pm chiedono per la sua pubblicità ingannevole una condanna di un anno e otto mesi. In tutto ciò, Ferragni ha un aspetto straordinariamente luminoso

In una puntata della serie Fleabag, la protagonista, al funerale di sua madre, si trova in uno stato di profondo disagio. In totale contrasto con l’atmosfera triste del momento, i suoi capelli e la sua pelle non sono mai stati così radiosi: «I look too good», dice alla sorella mentre guardandosi allo specchio tenta di rendersi meno attraente. Chissà se qualcuno tra amici, parenti e membri di Sisterhood ha fatto notare la stessa cosa a Chiara Ferragni in questi giorni di solenni aule di tribunale