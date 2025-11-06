nel paese delle meraviglie

Casalino non è più portavoce? Ora può puntare al Gf o Striscia

Rocco Casalino, ex portavoce del premier Giuseppe Conte
Alice Valeria Oliveri
06 novembre 2025 • 20:27

Apprendiamo infatti che Casalino, scontento per la de-grillificazione del Movimento, è in procinto di cambiare occupazione. Addio alla gestione della comunicazione pentastellata

Alla commovente rimpatriata del primo Grande Fratello, un documentario in onda su Mediaset Infinity per celebrare il quarto di secolo del reality, c’era un illustre latitante. Lo si nota di più se viene e sta in disparte o se non viene affatto, il portavoce del Movimento 5 Stelle, l’ingegnere del popolo, figlio di quella seconda repubblica forgiata da Lele Mora e serate in corso Como: Rocco Casalino ha scelto l’eleganza dell’assenza, chissà se per spavalderia morettiana o in vista dei suoi immin

