Il culto del capitale, per questo l’Europa non può liberarsi da Trump

Una delle più lucide analisi della crisi attuale sta in un verso di una canzone degli Zen Circus: «Possiedi tutto quello che mi serve. Tu sei il capitale, io l’occidente». Questa idea di civiltà non è un’invenzione di Trump, è ciò che l’Europa porta avanti da decenni. L’Europa non può autonomizzarsi dal tycoon se non è disposta a mettere in discussione innanzitutto questo culto che l’ha portata a rinnegare sé stessa

Spesso la via più semplice è distogliere lo sguardo da noi stessi. Ridurre la fatica della storia a una semplice faccenda personale e credere che quando Donald Trump non ci sarà più, tutto tornerà come prima. E in effetti chi meglio di lui sembra essere l’alibi perfetto per permettere all’Europa di fare la vittima. Beninteso, non ho alcuna volontà di minimizzare il ciclone Trump, la sua tracotanza e la sua discontinuità rispetto a ciò che lo precedeva. Che però non era affatto idilliaco e forse