Non si combatte l'odio con la denigrazione degli avversari, ma con la difesa degli spazi di democrazia. Oggi Meloni usa nei confronti degli avversari parole che nessun governante democristiano avrebbe approvato. Di fronte a questa strategia, l'opposizione ha un altro compito: proporsi come elemento di ricucitura sociale, culturale, istituzionale

Mi permetto di consigliare a Giorgia Meloni una lettura con cui irrobustire le sue conoscenze sulla nostra storia recente. Se non ha tempo, si faccia aiutare da Luca Ciriani, che tempo ne ha, essendo ministro ai Rapporti (inesistenti) del governo con il parlamento. La premier ha accusato l’opposizione di giustificare la violenza politica, dopo l’omicidio in Usa di Charlie Kirk, e ha equiparato gli antifascisti agli assassini negli anni Settanta di Ramelli (tragedia) o a Odifreddi (farsa), il ministro ha tirato in ballo le Brigate Rosse.

E giù con il fascismo degli antifascisti, un grande classico. Suggerisco lo straordinario libro dello storico Sergio Luzzatto, Dolore e Furore, pubblicato nel 2023 da Einaudi, «una storia delle Brigate rosse», come recita il sottotitolo, la storia della colonna di Genova, in cui si può ricostruire l’intera vicenda di quegli «anni pieni di dolore e furore», come scrisse Rossana Rossanda all’autore. Un lavoro magistrale che è anche il romanzo repubblicano non ancora scritto da nessuno, perché nulla è più appassionante della realtà.

Come in una tragedia greca c’è l’incontro decisivo tra due persone. Riccardo Dura, il brigatista ignoto, spedito dalla madre da adolescente nei riformatori e sulla nave scuola Garaventa, marinaio in giro per il mondo, finito a sparare nelle Brigate rosse. E l’operaio Guido Rossa, iscritto al Pci, sindacalista della Cgil, che aveva denunciato in solitudine un impiegato che distribuiva in fabbrica i volantini delle Br. Dura uccide Rossa il 24 gennaio 1979 mentre va al lavoro, all’alba, «al buio, nell’ora in cui si alzano gli operai», scrive Luzzatto. Nell’ora degli operai un operaio comunista viene ucciso da chi diceva di battersi per il proletariato.

Quel buio inghiottì la sinistra, il mondo operaio, una generazione. Ma ha prodotto un anticorpo che oggi può ignorare solo chi si sente estraneo a questa storia, costituzionale, repubblicana, come non smette mai di ripetere la presidente del Consiglio. Le Br si accanivano contro le figure che mediavano tra le istituzioni e la società: Moro, Bachelet, Ruffilli, Tarantelli, D’Antona, Biagi. Tobagi e Casalegno. Alessandrini e Galli. C’era un contesto collettivo, c’erano ideologie rivoluzionarie e movimenti in cui trovavano alibi e giustificazioni quelle che invece erano azioni criminali.

Nel nostro tempo, al contrario, la violenza politica è rinchiusa in una ossessione privata. Il killer di Kirk è passato direttamente dall’indifferenza elettorale al fucile. In Europa il lupo solitario ha assunto il volto di Anders Breivik che il 22 luglio 2011 massacrò uno a uno 69 ragazzi che partecipavano al campus dei giovani laburisti norvegesi a Utoya, di Thomas Mair che uccise la deputata laburista inglese Jo Cox una settimana prima della Brexit, di Luca Traini a Macerata, con il suo tiro al bersaglio sui migranti indifesi. In America, tre mesi fa è stata assassinata in Minnesota la deputata democratica Melissa Hortman con il marito.

Non si combatte l’odio con la denigrazione degli avversari, ma con la difesa degli spazi di democrazia, in cui a tutti sia possibile esprimersi. La forza delle nostre classi dirigenti negli anni Settanta fu di unirsi al di là delle divisioni politiche, di maggioranza e di opposizione. Ora invece Meloni cavalca l’idea di porsi come unica forza d’ordine in mezzo al caos e alla violenza, usa nei confronti degli avversari parole che nessun governante democristiano avrebbe approvato. Uno di loro, Paolo Emilio Taviani, usò al contrario parole di dura autocritica verso una tentazione che «avrebbe dovuto costituire il pilastro della forza elettorale democristiana, ne fu invece il batterio che la corrose: prolungò gli anni di piombo, logorò le istituzioni, distrusse la Dc».

Di fronte a questa strategia, i leader dell’opposizione hanno un altro compito, oltre a quello già faticoso di costruire un’alternativa politica: proporsi come elemento di ricucitura sociale, culturale, istituzionale, anziché inseguire la destra sulla via della divisione. In America lo ha capito il leader della sinistra del partito democratico Bernie Sanders che ha condannato l’assassinio di Kirk, ha ricordato che la violenza è sempre codardia e che la base della democrazia è poter parlare e riunirsi liberamente senza la paura di essere feriti o uccisi. Anche Alexandria Ocasio-Cortez ha chiesto di abbassare i toni: «La nostra responsabilità è raffreddare l’ambiente, ridurre l’incertezza che sta mettendo a rischio la tenuta di questo paese». In Italia ha usato toni simili la segretaria del Pd Elly Schlein.

La lezione è chiara: la radicalizzazione dello scontro porta benzina sul fuoco soltanto della destra, che prospera in un clima di paura. Un sentiero strettissimo ma senza alternative. Chi ha una identità politica forte, radicale ma non settaria, per vincere non ha invece bisogno di trasformare l’avversario in un nemico, perché conta di farlo nella società e nell’elettorato con il proprio radicamento e con le proprie idee.

