Kirk e le parole di Meloni, non inseguiamo la destra sulla via della divisione
13 settembre 2025 • 20:21
Non si combatte l'odio con la denigrazione degli avversari, ma con la difesa degli spazi di democrazia. Oggi Meloni usa nei confronti degli avversari parole che nessun governante democristiano avrebbe approvato. Di fronte a questa strategia, l'opposizione ha un altro compito: proporsi come elemento di ricucitura sociale, culturale, istituzionale