Il vento dell’omo-, bi- e transfobia soffia forte anche nella giornata che ci ricorda quanto odioso sia l’attacco ai diritti di genere e dei generi. Un attacco tanto più odioso perché ormai viene sempre più spesso condotto con argomentazioni e su basi paradossali e inaspettate, che rendono nemici gruppi che dovrebbero lottare insieme e uniti.

Appena insediato, Trump ha emanato ben tre ordini esecutivi su questi temi: uno stabilisce per legge che i generi debbono corrispondere al presunto sesso biologico alla nascita, un altro che i transgender non possono servire nelle forze armate statunitensi, un altro ancora blocca i trattamenti per minori.

Ad aprile, la Corte suprema del Regno Unito ha stabilito che le donne transgender non hanno riconoscimento legale come donne. In controtendenza è solo la recente sentenza di un tribunale brasiliano che concede la registrazione del genere neutro nei documenti di riconoscimento.

L’arma più usata di recente da chi attacca i diritti transgender (e secondariamente dei gay e delle lesbiche, se si considerano anche le discussioni sull’adozione e sulla Gpa) è paradossale. L’attacco viene spesso condotto in nome del femminismo. Il primo ordine esecutivo di Trump si intitola “Defending Women Against Gender Ideology Extremism”.

E in Italia molte posizioni di destra contro la Gpa e i diritti transgender rivendicano una base femminista. E questo avviene quando, parallelamente, i casi di femminicidio sono continui e gli stessi schieramenti che attaccano i trans negano l’esistenza del patriarcato e sminuiscono il problema della violenza e del potere maschile.

Tutto questo pone un problema non solo teorico, ma anche politico al movimento femminista. Le femministe impegnate in politica, le attiviste e le teoriche debbono decidere se la fedeltà alla loro battaglia a difesa delle donne e contro il potere patriarcale deve arroccarsi nel fortino dei diritti acquisiti e delle teorie presuntamente consolidate o avere il coraggio di espandersi e rinnovarsi.

La decisione dipende da ragioni teoriche, certamente, ma anche da ragioni di opportunità politica. Le femministe della differenza, come per esempio in Italia Adriana Cavarero, rivendicano il significato dei fatti biologici (i caratteri sessuali primari di chi è nata biologicamente donna, la capacità riproduttiva delle donne da cui chiunque è nato) e, su questa base, negano che la distinzione fra donna e uomo si possa illanguidire come vorrebbero autrici come Judith Butler, che moltiplicano i generi e ancorano le distinzioni di genere a criteri sociali o politici.

Indipendentemente dalla verità di questa posizione (la biologia è molto più sfumata di quanto appaia da queste argomentazioni e il significato filosofico di certi fatti biologici è tutto da dimostrare), queste posizioni aiutano gli ideologi e i politici della destra che vogliono rivendicare ruoli tradizionali per le donne, difendere la famiglia naturale e attaccare i diritti dei transgender.

Possono le femministe, che ci hanno insegnato che tutto il pensiero è situato in una condizione specifica e storica, prescindere dalle circostanze politiche? Possono permettere che ciò che pensano, ed è servito in passato per l’emancipazione femminile, venga ora usato per tornare indietro e per bloccare un’altra emancipazione? Possono decidere di stare con Eugenia Roccella, secondo la quale la filosofia del gender sarebbe un nuovo patriarcato?

Una questione politica

C’è anche un problema politico e morale più elevato e ampio, che va al di là della mera opportunità. Le donne sono state una maggioranza oppressa e discriminata, e questo rende il dominio secolare degli uomini moralmente oltraggioso e insopportabile. Ma le maggioranze oppresse, come sono stati gli operai o gli afro-discendenti, hanno non solo diritti di emancipazione, ma anche doveri di emancipare altri oppressi, specialmente se si tratta di minoranze. Una maggioranza oppressa che si emancipa ha un grande potere, perché può aiutare l’emancipazione di minoranze oppresse, bloccando tentativi di discriminazione e di reazione.

Le donne e le femministe perdono un’occasione storica e violano un dovere politico e morale stringente se lasciano che i diritti delle persone trans e la loro possibilità di vivere liberamente la propria concezione di sé vengano calpestati dal vecchio patriarcato che si nasconde e si traveste con diabolica abilità da araldo della differenza sessuale.

Lasciare i transgender e i gay sotto il fuoco della reazione tradizionalista per difendere le conquiste del femminismo storico è una mossa moralmente sbagliata e politicamente suicida. Dopo aver ridotto gli spazi di libertà transgender e gay i politici della destra prenderanno sistematicamente di mira tutte le conquiste di cinquant’anni di femminismo. La vittoria sul presunto attacco alla differenza sessuale è una vittoria di Pirro e una sconfitta del pensiero e della prassi femminista.

