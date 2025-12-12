Chi vuol essere segretario? Un reality per Forza Italia

true false

Se c’è una cosa che la famiglia Berlusconi sa fare egregiamente è intrattenere. Da Cologno Monzese a Palazzo Grazioli, la lunga storia dell’impero familiare si estende sul suolo nazionale all’insegna della performance perenne, nel palinsesto del sorriso creato a immagine e somiglianza del padre fondatore

La parola d’ordine è “rinnovare”. Non rottamare, né tantomeno purgare: Pier Silvio Berlusconi, in questi giorni di auguri e cesti aziendali, è stato molto chiaro. Nei confronti di Antonio Tajani c’è un enorme gratitudine, ma gli azzurri hanno bisogno anche di facce nuove per competere nelle sfide future che incombono. Se c’è una cosa che la famiglia Berlusconi sa fare egregiamente è intrattenere. Da Cologno Monzese a Palazzo Grazioli, la lunga storia dell’impero familiare si estende sul suolo na