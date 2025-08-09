Crediamo tutti di sapere cosa significa “si vis pacem, para bellum”. Ma per pacificare perpetuamente il mondo non basta prepararsi alla guerra. Né abbracciare un pacifismo semplicistico. Serve fare il lungo lavoro di mettere in piedi governi democratici
Chi vuole la pace deve costruire la democrazia
09 agosto 2025 • 20:35
Crediamo tutti di sapere cosa significa “si vis pacem, para bellum”. Ma per pacificare perpetuamente il mondo non basta prepararsi alla guerra. Né abbracciare un pacifismo semplicistico. Serve fare il lungo lavoro di mettere in piedi governi democratici