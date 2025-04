La rapida escalation della guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina - dopo che Trump si era dedicato a colpire quasi esclusivamente gli alleati di Washington – sta riproponendo un dilemma ben noto agli esperti di relazioni internazionali. Al di là degli aspetti caratteriali (con una motivazione degna di Don Vito Corleone, la Casa Bianca ha accusato Pechino di “mancanza di rispetto”), la tensione latente fra le due principali economie del globo data infatti ormai da oltre un decennio, da quando cioè quella che era stata a lungo definita la “peaceful rise” della Cina ha cominciato ad essere percepita a Washington come una sfida strategica e perfino ‘sistemica’ - tanto che già Barack Obama aveva parlato della necessità, per gli Stati Uniti, di “pivot to Asia” per meglio contrastarla.

Questa tensione, latente e crescente, è stata concettualizzata come ‘trappola di Tucidide’. Nella sua famosa guerra del Peloponneso, il grande generale ateniese del V secolo a.C. – e vero padre fondatore della storiografia contemporanea (come il suo predecessore Erodoto, che si era concentrato sulle guerre greco-persiane, lo è stato della storiografia ‘moderna’) – aveva individuato le radici della rivalità fra Atene e Sparta nel conflitto strutturale fra una potenza emergente e una potenza dominante ma in declino: conflitto a suo parere quasi inevitabile, guidato tanto dai rispettivi interessi quanto dalle percezioni reciproche, e tale da coinvolgere l’intera comunità, la koinè, della Grecia classica in una guerra che avrebbe finito per indebolire tutti.

La trappola

Alcuni anni fa un celebre studioso americano, Graham Allison (già autore di uno studio esemplare sulla crisi dei missili a Cuba), aveva diretto e pubblicato ad Harvard una ricerca tanto sui casi storici in cui la ‘trappola di Tucidide’ aveva purtroppo funzionato, ripetendosi e dimostrandosi quasi una legge ferrea, quanto sui (pochi) casi in cui era stata, per così dire, disinnescata grazie al comportamento responsabile di entrambe le parti. La ricerca è stata pubblicata anche in italiano col titolo Destinati alla guerra.

La storia dell’Europa moderna ha offerto ovviamente molti casi e argomenti a favore di Tucidide, e lo stesso XX secolo è ricco di esempi, a cominciare dal più pertinente di tutti (tanto che all’epoca alcuni dei suoi stessi protagonisti, imbevuti di cultura classica, allusero proprio al conflitto fra Atene e Sparta), e cioè la rivalità fra l’impero britannico e l’impero tedesco negli anni che precedettero la prima guerra mondiale. In particolare, la sua dimensione navale – che aveva già svolto un ruolo determinante nella guerra del Peloponneso – ritorna come un leitmotiv in numerosi altri casi, compresa la rivalità fra gli Stati Uniti e l’impero giapponese nel Pacifico alla vigilia della seconda guerra mondiale.

E chi ha letto a suo tempo il bellissimo Armi, acciaio e malattie di Jared Diamond ricorderà come fu proprio la rinuncia unilaterale alla propria flotta, nel XV secolo, ad isolare e indebolire per secoli l’Impero cinese, a tutto vantaggio degli europei – tanto che è stato proprio dal rilancio massiccio della flotta commerciale (e ora anche militare) che è ripartita, oggi, la sfida globale di Pechino.

Quando non è scattata

Ma l’aspetto più intrigante della ricerca diretta da Allison risiede nell’individuazione dei casi in cui la ‘trappola’ non è scattata. Il primo è stato il passaggio della leadership ‘imperiale’ liberale da Londra a Washington a cavallo della seconda guerra mondiale, facilitato non solo dall’alleanza militare contro le potenze fasciste ma anche dalla comune cultura (politica e non) fra i due paesi, e concettualizzato successivamente dal premier britannico Harold Macmillan – con un altro riferimento alla classicità (il celebre Graecia capta ferum victorem cepit di Orazio) – attraverso il paragone con l’assimilazione della cultura greca da parte dell’impero romano.

Il secondo caso è rappresentato dalla rivalità fra Usa e Urss durante la guerra fredda, che non è mai sfociata nella terza guerra mondiale – anche se ha prodotto numerose guerre locali ‘per procura’ – grazie alla capacità delle élite delle due superpotenze di fissare e rispettare certe regole del gioco (sfere di influenza comprese), anche per evitare un olocausto nucleare da cui nessuno sarebbe uscito vincitore. E il terzo è costituito dal modo in cui Francia e Gran Bretagna - anche attraverso la Comunità/Unione Europea - hanno gestito prima la “peaceful rise” e poi la stessa unificazione della Germania alla fine del secolo scorso.

Mark Twain era solito dire che la storia non si ripete ma, spesso, fa rima. E se la ‘trappola di Tucidide’ ci insegna qualche cosa è che le guerre non sono di per sé inevitabili, neppure quando gli interessi in gioco sono conflittuali e perfino esistenziali: ma evitarle e prevenirle richiede leadership responsabili e codici di comportamento e comunicazione condivisi – che oggi, per la verità, sembrano scarseggiare. Basta guardare - oltre a quello che è già stato definito TTT (Trump Tariff Turmoil) - anche al modo e al tono in cui si sono svolti finora i presunti negoziati di ‘pace’ sull’Ucraina o sullo stesso Medio Oriente.

Nella sua Guerra del Peloponneso, ancora Tucidide riporta del resto il dialogo (libro V, § 89) fra una delegazione ateniese e i rappresentanti dell’isola di Melo, che Atene voleva sottomettere alle proprie condizioni - dialogo che si conclude con il celebre «i forti fanno ciò che possono (fare), i deboli soffrono ciò che devono».

