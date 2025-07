Con due guerre che sembrano infinite e dividono non solo i coinvolti, ma anche le nostre menti e i nostri cuori, e un imperatore impazzito che governa il mondo a suo capriccio, la nostalgia per la sicurezza dell’ordine liberale basato sul diritto internazionale e la pacificazione della globalizzazione economica è più che comprensibile.

Come ha detto qui Sergio Labate, pure chi sospettava delle sue radici etnocentriche e coloniali non può che rimpiangere l’universalismo spazzato via dalle intemperanze di Donald Trump e dalla balcanizzazione del mondo che stiamo vivendo. E non può che guardare atterrito al ritorno di un nazionalismo aggressivo e furente.

Ma lo scoramento può indurci in fallo. Il protezionismo sgangherato di Trump è una declinazione del nazionalismo, che fonde imperialismo rapace a nazionalismo magico – una versione particolarmente kitsch e becera di una teoria che si basa comunque su comunità immaginate e mitologie, riscattate talvolta solo dalla loro funzione sociale e politica.

Declinazioni nazionali

E declinazione del nazionalismo è il sovranismo delle destre di casa nostra, che già trascolora, dato che Meloni e i suoi fanno mostra di vassallaggio inerte nei confronti dell’imperatore Trump più che di orgoglio nazionale. E l’odio etnico dispiegatosi a Srebrenica è ancora una declinazione del nazionalismo. E tale è stato il separatismo egoista della politica della Lega nord, prima che Matteo Salvini salisse sul carro dell’italianità clerico-fascista.

Ma l’universalismo è, a sua volta, una declinazione dell’imperialismo e della globalizzazione economica cieca e senza limiti politici. Universale è stato il diritto internazionale che ci ha salvato da guai peggiori, ma universali sono anche le leggi del mercato globale, che fino a poco tempo fa si volevano sostituire ai principi politici e alla difesa di lavoratrici e lavoratori sfruttati. Universale sono state la pax americana, imposta spesso, e l’esportazione della democrazia sulla scorta di false pistole fumanti.

E le due lacerazioni della nostra coscienza, quelle originate in Ucraina e a Gaza, mettono in campo un principio, quello dell’autodeterminazione, che deriva da una certa declinazione del nazionalismo.

Che l’Ucraina sia stata invasa e aggredita e che i palestinesi abbiano diritto a uno Stato, o a forme di autodeterminazione anche territoriale, sono principi alieni risalenti al nazionalismo elaborato prima dell’epoca dei fascismi e del nazismo. E la Resistenza italiana al nazi-fascismo, anche e soprattutto da parte dei partigiani comunisti e azionisti, è stata innervata da una visione della patria e della nazione italiana.

Per non parlare della funzione del principio di autodeterminazione nella decolonizzazione. Nel principio di nazionalità sono state ammassate cose troppo diverse, forse (rimane ancora insuperata, a mio parere, la classificazione decostruttiva fornita da Eric J. Hobsbawn, in Nazioni e nazionalismo, Einaudi, 1991, in originale 1990).

Lo sforzo che dovrebbe fare una sinistra lucida, che non si faccia abbagliare dal linguaggio della destra, che sembra realista e invece è solo mendace, è selezionare alcuni valori e rielaborarli in una prospettiva diversa, estirpandoli dal calderone mefitico elaborato dalle destre mondiali.

Valori che rendano evidente che l’Ucraina è stata aggredita, per esempio, che i palestinesi hanno il diritto all’autodeterminazione, che la deportazione e l’assimilazione forzata sono ingiustizie. Valori che però consentano anche di spiegare che le identità, ammesso che ne esistano, sono fluide, porose e non esclusive – specialmente quando pretendono di essere collettive – e che la convivenza di comunità culturali diverse è perfettamente possibile sotto il cappello di un unico Stato.

Forme giuridiche

Valori del genere necessitano di una forma giuridica, e l’eclisse del diritto internazionale è forse il problema principale del tempo che viviamo. Ma il diritto non è una bacchetta magica: necessita di un contesto, di scelte e orientamenti politici.

Ciò che dovrebbe ritornare non è solo l’ordine internazionale che i nostri predecessori si erano dati per evitare il peggio. Dovrebbe ritornare la sapienza politica che tale ordine ispirava.

© Riproduzione riservata