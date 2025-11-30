Comunità energetiche. Una battaglia che il Pd non deve sprecare

true false

Nel 2022 sono stato vittima di un gravissimo incidente in montagna. Questo avvenimento mi ha fatto capire il valore di ogni piccola cosa e, anche per la gratitudine di essere sopravvissuto, ho deciso di dedicare la maggior parte del mio tempo a prendermi cura e a cercare di migliorare il mondo intorno a me. Nell’aprile del 2024 ho contribuito a far nascere la comunità energetica Vergante Rinnovabile. Per far crescere una comunità energetica serve una struttura organizzativa leggera e un bel po’