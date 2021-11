Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, rispondendo in conferenza stampa a una domanda relativa alle concessioni demaniali marittime, ha menzionato una pronuncia del Consiglio di Stato, dirimente per le scelte normative del governo. Serve spiegare questo riferimento.

La direttiva Bolkestein e le proroghe italiane

Com’è noto, nel 2006 è stata emanata la direttiva Bolkestein o direttiva Servizi (2006/123/CE), con l'obiettivo di facilitare e garantire la creazione di un libero mercato dei servizi in ambito europeo. Una disposizione di tale direttiva prevede che «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali», con «garanzie di imparzialità e di trasparenza», e non è possibile prevedere «un rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente» (art. 12).

Per quanto attiene alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, ciò si traduce, in buona sostanza, nella necessità di fare una gara per l’assegnazione delle concessioni stesse. La direttiva è stata recepita in Italia nel 2010 (d.lgs. n. 59) ma di fatto non ha mai operato: le concessioni demaniali marittime sono state di volta in volta prorogate (d.l. 194/2009, d.l. 113/2016, l. 145/2018).

A seguito della procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Europea nel 2008, lo Stato italiano aveva annunciato la revisione della materia, estendendo al contempo le concessioni in essere fino al 31 dicembre 2015. La Commissione aveva quindi archiviato procedura, in attesa del riordino del settore. Nel 2016 era stata disposta una proroga ulteriore, e poi ancora nel 2018 (fino al 31 dicembre 2033). Ma la riforma delle concessioni non è mai stata varata. Nel dicembre 2020 la Commissione europea ha avviato una nuova procedura di infrazione.

Su questa situazione, nel 2016 è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE, Sez. V, cause riunite C-458/14 e C-67/15), affermando che «la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati», è in contrasto con la direttiva Bolkestein. Quindi, l’estensione generalizzata della loro durata, disposta dalle norme italiane, viola le regole sancite dall’Unione europea.

Peraltro, anche prima della direttiva, nel 2005, il Consiglio di Stato aveva affermato che una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione si rende necessaria già solo per il fatto che la concessione di area demaniale marittima fornisce «un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato» (Sez. VI, n. 168).

Le sentenze contrapposte

La pronuncia cui ha fatto riferimento Mario Draghi in conferenza stampa, relativamente alla regolazione delle concessioni balneari, è quella dell’Adunanza plenaria, alla quale il Presidente del Consiglio di Stato, nel maggio 2021, ha deferito due ricorsi in appello su decisioni contrastanti (Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 13 gennaio 2021, n. 73 e Tar Sicilia, Catania, 15 febbraio 2021, n. 504).

Da un lato, il Tar Puglia ha dichiarato illegittimo il provvedimento con cui un Comune ha rigettato la richiesta della proroga automatica di una concessione. Secondo il Collegio, la normativa nazionale, che prevede il regime di proroga automatica, prevale rispetto alla direttiva Bolkestein. Quest’ultima, infatti, non sarebbe autoesecutiva, cioè di diretta e immediata applicazione in quanto sufficientemente dettagliata: servirebbe invece disciplinare con legge interna, tra le altre cose, la durata delle concessioni, le procedure selettive, un eventuale indennizzo per i precedenti concessionari.

Data la natura non autoesecutiva della direttiva, continuerebbe ad essere applicabile la normativa nazionale. Quindi, ogni provvedimento amministrativo non conforme a quest’ultima sarebbe illegittimo.

Dall’altro lato, il Tar Sicilia – richiamando anche la sentenza della Cgue – ha affermato che serve ricorrere alle gare per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, come disposto dalla direttiva. Pertanto, la normativa nazionale contrastante con il diritto europeo va disapplicata da tutte le articolazioni dello Stato, quindi anche dall'apparato amministrativo.

Sulla stessa linea si è espresso altresì il Tar Toscana (Sez. II, 8 marzo 2021, n. 363), anche sulla base di quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 10/2021), la quale ha dichiarato illegittima la norma di una legge regionale che, prevedendo un meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, le sottraeva a procedure a evidenza pubblica e consentiva di fatto «la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere, con un effetto di proroga sostanzialmente automatica».

Peraltro, di recente, anche il Consiglio di Stato ha dichiarato che gli enti preposti al rilascio delle concessioni demaniali possono procedere «solo all’esito di una selezione tra gli aspiranti concessionari» (Sez. VI, 9 marzo 2021, n. 2002/2021).

Nella segnalazione del marzo scorso in merito a “Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021”, l’Autorità Antitrust ha osservato come l’affidamento delle concessioni tramite procedure competitive consenta la piena valorizzazione del bene demaniale delle coste italiane, elemento strategico per il sistema economico del Paese.

L’Adunanza plenaria

A fronte di questo quadro variegato, tra leggi e giurisprudenza, l’Adunanza Plenaria, è stata chiamata a chiarire, tra l’altro: se si debba procedere alla disapplicazione di una normativa interna – quella che prevede la proroga generalizzata e automatica delle concessioni demaniali – confliggente con il diritto Ue; e se la disapplicazione della normativa interna sia compito anche delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti territoriali.

La decisione dell’Adunanza plenaria, tenutasi il 20 ottobre scorso, sarà resa nota solo tra diverse settimane. È possibile che essa disponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale sarebbe chiamata ancora una volta ad esprimersi, dopo aver già bocciato le proroghe automatiche nel 2016. Altrimenti, potrebbe esserci una remissione alla Corte Costituzionale.

In attesa di conoscere gli esiti, il disegno di legge delega sulla concorrenza riguarderà anche la materia delle concessioni demaniali marittime, o questa parte sarà stralciata?

Si troverà finalmente un punto di equilibrio tra l‘istanza di procedure trasparenti e gli interessi dei concessionari che hanno fatto investimenti, con un bilanciamento «tra i benefici di breve periodo e i possibili costi che si potrebbero manifestare in un orizzonte temporale più ampio», come sottolineato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato? E il governo Draghi durerà per il tempo necessario a varare la riforma?

