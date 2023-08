Immaginiamo di avere un dollaro. Vogliamo darlo in beneficenza e abbiamo ristretto la scelta a due cause: il fondo di dotazione dell’alma mater che assegna borse di studio agli studenti accademicamente più dotati, e una non-profit che spedisce integratori vitaminici fondamentali a bambini che vivono in condizioni di estrema povertà.

Per un aiuto nella decisione potremmo affidarci a un movimento sociale e una filosofia chiamata altruismo efficace, abbreviato EA. L’altruismo efficace si avvale di prove empiriche e ragioni per fare la maggior quantità di bene nel mondo. Gli altruisti efficaci cercano di ottenere il bene massimo sostenendo cause filantropiche che danno il massimo rendimento sull’investimento. Un altruista efficace, quindi, probabilmente incoraggerebbe a donare il dollaro all’organizzazione che fornisce integratori vitaminici invece che all’università.

Entrando nel tunnel dell’altruismo efficace, si arriva infine a una sua estensione chiamata “lungotermismo”. Questa filosofia, che ha ottenuto sempre più popolarità negli ultimi anni, difende la massimizzazione del benessere delle generazioni future, con la motivazione che il numero delle potenziali vite future salvate è maggiore del numero di vite che possono essere salvate oggi. I lungotermisti ritengono che si possa ottenere questo risultato riducendo i rischi per l’esistenza e migliorando la traiettoria di lungo periodo dell’umanità. Dunque un seguace del lungotermismo potrebbe suggerirci di abbandonare l’idea della donazione a uno dei due enti di beneficenza e invece di dedicarci a una causa esistenziale di più lungo periodo, come prevenire una guerra nucleare o un’apocalisse dell’Ia.

Futuro imprevedibile

Ci sono seri interrogativi morali legati al lungotermismo, a dir poco. Ad esempio, non è detto che gli uomini e le donne di oggi abbiano gli stessi obblighi morali verso le generazioni future che abbiamo verso la nostra. E se anche accettiamo la moralità del lungotermismo, rimane la domanda se sia lo soluzione più efficace per migliorare il mondo.

Ci sono due ragioni importanti per pensare che non lo sia.

Il primo è di natura strettamente pratica: il mondo è così pieno di casualità e caos che è impossibile prevedere in che modo un’azione intrapresa oggi influenzerà le persone tra centinaia o migliaia di anni.

C’è una lunga storia di futuristi che fanno previsioni sul futuro audaci che si rivelano errate. Lord Kelvin, uno dei fisici più influenti del diciannovesimo secolo, una volta affermò che l’aeroplano non avrebbe mai funzionato, eppure pochi decenni dopo la convinzione comune era che Marte sarebbe stato abitato entro l’anno 2000. La revisione delle previsioni di tre noti meteorologi mostra che la loro precisione non era niente di speciale, variava dal 10 per cento al 50 per cento con le previsioni difficili. E mentre gli strumenti e le tecniche di previsione oggi sono più sofisticati che mai, anche questi miglioramenti non sono all’altezza del compito di valutare l’imprevedibilità composta di lunghi periodi di tempo.

Oltre a questo, i tentativi di affrontare determinati problemi spesso si rivelano controproducenti. Ad esempio, l’intelligenza artificiale comporta rischi che gli altruisti efficaci hanno notato sin dall’inizio. Hanno creato un’organizzazione non-profit, OpenAI, per fare ricerca e costruire un’Ia sicura e positiva. Ironia della sorte, OpenAI è diventata uno dei principali motori della rapida rivoluzione dell’Ia nello scorso anno.

In breve, le previsioni sul futuro sono spesso sbagliate e le previsioni sbagliate possono ritorcersi contro. Questo è in particolar modo vero se le persone che fanno queste previsioni sono troppo sicure di sé e richiedono interventi radicali e costosi – come qualcuno fa oggi – in nome del lungotermismo. Con poche prove che la nostra capacità di previsione sia migliorata notevolmente, dovremmo accostarci ai lungotermisti che ritengono di poter prevedere con precisione il futuro lontano, con una sana dose di scetticismo.

Cannibalizzare le altre cause

Il secondo grande problema del lungotermismo è che fa fuori altri tentativi di beneficenza. Molte cause associate all’altruismo efficace fanno indiscutibilmente un buon lavoro. Ad esempio, la Fondazione Against Malaria salva decine di migliaia di vite ogni anno fornendo zanzariere trattate con insetticidi a lunga durata alle popolazioni dell’Africa sub-sahariana. La ragione per cui Amf è così efficiente è che facilita un intervento a basso costo che salva vite umane senza sprecare denaro in spese amministrative o marketing e promozione. Enti di beneficenza come questi rappresentano una grande miglioria rispetto a un ente medio che spende in modo meno efficace: GiveWell, un valutatore di beneficenza allineato con Ea che quantifica i luoghi di maggior impatto a cui donare, stima che gli enti di beneficenza più efficaci possono salvare una vita con cinque mila dollari all’incirca.

Purtroppo, gran parte del denaro e tante delle persone che si addentrano nel lungotermismo sono distolte da altre aree di altruismo efficace. Prima di interessarsi al lungotermismo i benefattori dell’Ea Sam Bankman-Fried e Dustin Moskovitz erano profondamente implicati rispettivamente nella promozione del benessere animale e nell’affrontare il problema della povertà globale.

Convertendosi al lungotermismo hanno sostanzialmente abbandonato queste cause in favore di aree come la sicurezza dell’Ia, l’amministrazione e la politica spaziale. Ciò accade perché agli altruisti efficaci piace il concetto di ottenere il massimo “rapporto qualità-prezzo”, e la promessa di aiutare trilioni di persone in futuro anziché miliardi di persone oggi offre il maggior valore per dollaro.

Questo aspetto particolare non sarebbe un grosso problema se il lngotermismo portasse nuovi attori nell’ambito dell’altruismo efficace invece di sottrarre il sostegno esistente all’Ea. Ma poiché la maggior parte delle persone normali trova il lungotermismo troppo astratto, il movimento spesso trova i suoi benefattori e sostenitori tra gli altruisti efficaci, che sono più aperti a idee bizzarre su come fare la maggior quantità di bene. È probabile quindi che il lungotermismo stia rendendo il mondo un posto peggiore, togliendo tempo e denaro a cause migliori che potrebbero salvare e migliorare la vita di miliardi di persone.

Magari in futuro il lungotermismo diventerà una forma praticabile di altruismo efficace. Forse un giorno riusciremo a sviluppare gli strumenti predittivi e l’intelligence necessari per conoscere gli effetti delle azioni di oggi sul mondo fra centinaia di migliaia di anni. Ma ora non è così. Per ora il lungotermismo è un movimento gravemente imperfetto che spesso fa più male che bene.

Questo articolo è stato pubblicato dalla testata online Persuasion.

Traduzione a cura di Monica Fava

