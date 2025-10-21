Contro il saccheggio tech, Marina Berlusconi vuole veramente giocare duro?

L’imprenditrice ha sintetizzato le conseguenze del dominio delle big tech. Le ragioni strutturali sono chiare e i rimedi comportano un confronto durissimo con gli Usa, sempre che parole così chiare provenienti dal prudentissimo mondo Fininvest segnino una svolta e non una svoltina
Marina Berlusconi lancia contemporaneamente tre libri-droni che, da livelli separati, colpiscono uniti il punto di congiunzione fra rivoluzione al silicone e potere politico. Si tratta, in effetti, del punto cui guardare chiunque stia alla Casa Bianca. Il dominio al silicone I “rivoluzionari al silicone” sono, con un codazzo di giganti annessi, connessi e derivati, le cinque Big Tech del Pentapolio (Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta) che da vent’anni risucchiano risorse dal mondo intero