Uno scontro con gli Usa

Contro il saccheggio tech, Marina Berlusconi vuole veramente giocare duro?

Stefano Balassone
21 ottobre 2025 • 18:59Aggiornato, 21 ottobre 2025 • 19:16

L’imprenditrice ha sintetizzato le conseguenze del dominio delle big tech. Le ragioni strutturali sono chiare e i rimedi comportano un confronto durissimo con gli Usa, sempre che parole così chiare provenienti dal prudentissimo mondo Fininvest segnino una svolta e non una svoltina

Marina Berlusconi lancia contemporaneamente tre libri-droni che, da livelli separati, colpiscono uniti il punto di congiunzione fra rivoluzione al silicone e potere politico. Si tratta, in effetti, del punto cui guardare chiunque stia alla Casa Bianca. Il dominio al silicone I “rivoluzionari al silicone” sono, con un codazzo di giganti annessi, connessi e derivati, le cinque Big Tech del Pentapolio (Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta) che da vent’anni risucchiano risorse dal mondo intero

Stefano Balassone

Critico, produttore e autore televisivo. Le sue pubblicazioni: La TV nel mercato globale, 2000, Come cavarsela in TV, 2001, Piaceri e poteri della TV, 2004, Odiens, sbirciando l'Italia dal buco dell'auditel, (2014).

