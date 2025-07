Il motore del progresso morale è sempre stata la rimozione delle discriminazioni. Chi sta nella stessa condizione o svolge le stesse funzioni deve avere gli stessi diritti e certe differenze sono moralmente arbitrarie. Lo erano per esempio le differenze di censo, che per secoli hanno distinto chi poteva votare e chi non poteva. Lo erano le differenze nel colore della pelle, che hanno sbarrato diritti ed opportunità a milioni di persone, per secoli. Lo erano, e purtroppo lo sono ancora, le differenze di genere, che hanno condannato le donne a posizioni di subalternità del tutto illegittime.

La Corte Costituzionale, com’è ovvio nel paese la cui Costituzione pone l’eguaglianza fra i cittadini fra i principi fondamentali, riconosce e realizza questo motore del progresso morale, e non può fare altro. Questo è il fondamento della sentenza 115 del 21 luglio, nella quale si stabilisce che la madre intenzionale di una coppia di due donne ha lo stesso diritto/dovere al congedo di paternità obbligatorio del padre in una coppia formata da un uomo e una donna.

La sentenza è rivoluzionaria per le argomentazioni tutte fondate sull’eguaglianza e su una nozione interamente intenzionale di famiglia. Le giudici e i giudici della Corte riconoscono, infatti, che trattare diversamente coppie genitoriali composte da persone dello stesso sesso e da persone di sesso diverso sia discriminatorio. E lo è perché il progetto di genitorialità condiviso fa nascere lo stesso tipo di doveri e responsabilità legati al benessere del minore.

E ciò avviene perché l’orientamento sessuale non impedisce di assumersi responsabilità genitoriale, cioè l’intenzione di essere buoni genitori e la capacità di esserlo. L’eguaglianza vale anche dal lato del figlio. Chi è figlio di madre biologica e madre intenzionale – le due donne sono state riconosciute tali dallo stato civile (anche in virtù delle sentenze 68 2025 e 102 2020 della medesima Corte) – ed è al centro dell’impegno di cura di entrambe non può vedersi privato della opportunità di avere nei primi mesi di vita un rapporto più continuo con uno dei due genitori.

Se lo si facesse, lo si priverebbe di un bene concesso ai suoi coetanei, che verrebbero a godere di un privilegio iniquo solo perché figli di una coppia eterosessuale.

In altre parole, la Corte sta riconoscendo l’eguaglianza dei nati e l’eguaglianza dei genitori. Chiunque nasca ha gli stessi diritti alla cura e all’intimità fornite da una famiglia: come è nato, quali siano sono gli orientamenti sessuali e i generi dei genitori sono questioni del tutto indifferenti, come il colore della pelle, il genere e il censo, quando siano in ballo diritti.

Ma, soprattutto, la Corte sta dichiarando che la responsabilità genitoriale si sviluppa attorno a un progetto di cura, e non come conseguenza del destino biologico o della differenza sessuale. Infatti, secondo la Corte, nelle coppie omogenitoriali si può identificare una figura “equiparabile a quella paterna” nelle coppie eterosessuali, una figura caratterizzata dalla condivisione dell’impegno di cura e della responsabilità nei confronti del nuovo nato. Dunque, essere genitori è un progetto, un orizzonte delle intenzioni. E la paternità è al tempo stesso cura, come la maternità, e condivisione del tutto intenzionale di un impegno.

I padri curano, non contengono o indirizzano, né perpetuano la specie. E padri e madri, di qualsiasi genere essi siano, s’impegnano a curare, fanno della cura un progetto. Non resta nulla di una visione essenzialistica e biologistica della famiglia. Come ho già detto su queste pagine, la Corte sta invitando il legislatore a formulare un nuovo diritto che faccia della famiglia un progetto e un impegno, non una conseguenza necessaria di fatti biologici.

Le conseguenze logiche di questo invito sono molteplici: sono famiglia raggruppamenti di affetti che non siamo abituati a chiamare tali – fatti da persone dello stesso sesso, da persone che possono non avere nessun legame biologico con i figli, essere in numero variabile, con figli e figlie che provengono dalle più svariate origini.

Sono famiglie tutte quelle che nella realtà lo sono davvero, solo che le si voglia vedere. Resta da aspettare che queste famiglie vengano viste anche dall’occhio del legislatore.

© Riproduzione riservata