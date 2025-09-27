Cosa possiamo fare per Gaza? Andare a votare

true false

Cosa posso fare io per Gaza? è la domanda che scuote la politica italiana, crea una nuova polarizzazione. Come dimostrano gli scioperi, le occupazioni, le manifestazioni, le votazioni nei consigli comunali e regionali, lo schierarsi degli intellettuali. E anche gli scontri di piazza, dalla stazione di Milano all'aeroporto di Torino. Non c'entra nulla la classica divisione destra-sinistra, è qualcosa di diverso, è come se attorno a Gaza si addensasse un senso di rivolta anche per il distacco della politica e dei media tradizionali da fasce crescenti della popolazione