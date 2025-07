Se il 1995 rappresentava il momento di massimo allineamento tra le regioni italiane e il resto dell’Eurozona, i decenni successivi raccontano una storia diversa. A partire dal 2001, e in modo più marcato dopo la crisi del 2008, tutte le regioni italiane – comprese Lombardia, Piemonte e Veneto – hanno perso terreno. In particolare, il Pil pro capite delle principali regioni industriali è cresciuto molto meno rispetto a quello di molte regioni tedesche o francesi

A oltre vent’anni dall’introduzione dell’euro, le promesse di convergenza economica tra le regioni europee restano in gran parte disattese. E in questa traiettoria mancata, l’Italia emerge come uno dei casi più problematici. Secondo una recente analisi condotta su dati 1995-2023 (Moneta e Credito), le regioni italiane sono tra quelle che più di altre hanno sofferto in termini di investimenti, qualità della spesa pubblica, salari e specializzazione produttiva.

Non solo il sud, ma anche le regioni del nord, storicamente trainanti, mostrano segnali di deterioramento strutturale. Se il 1995 rappresentava il momento di massimo allineamento tra le regioni italiane e il resto dell’Eurozona, i decenni successivi raccontano una storia diversa. A partire dal 2001, e in modo più marcato dopo la crisi del 2008, tutte le regioni italiane – comprese Lombardia, Piemonte e Veneto – hanno perso terreno.

In particolare, il Pil pro capite delle principali regioni industriali è cresciuto molto meno rispetto a quello di molte regioni tedesche o francesi, mentre il Mezzogiorno è rimasto ancorato a livelli bassi, senza recuperare il divario. Lombardia e Piemonte sono emblematiche: la prima è passata dal 14° al 33° posto tra le regioni dell’Eurozona per Pil pro capite tra il 1995 e il 2023; il Piemonte dal 36° all’84°. Le regioni meridionali, già distanziate nel 1995, hanno visto un ulteriore arretramento. La Campania, ad esempio, è passata dal 125° al 150° posto nello stesso periodo.

Dietro questa divergenza c’è soprattutto la debolezza degli investimenti. Considerati da sempre un indicatore chiave della fiducia delle imprese, gli investimenti in Italia sono rimasti a lungo stagnanti. Dopo la crisi dei mutui subprime e quella del debito sovrano, il rapporto investimenti/Pil è sceso sotto il 20 per cento, segno di un’economia in fase di rallentamento strutturale. Gli investimenti realmente orientati alla trasformazione tecnologica – come quelli in ricerca e sviluppo, macchinari o Ict – sono rimasti contenuti e non allineati ai livelli delle regioni leader in Europa.

La situazione diventa ancora più chiara osservando la classifica del rapporto investimenti/Pil: nel 2023 solo il Piemonte figura nelle prime 20 posizioni europee. Regioni come la Lombardia o il Veneto migliorano marginalmente rispetto al 1995, ma restano lontane dalle migliori performance europee. La Sicilia e la Campania, invece, si collocano stabilmente nella parte bassa della classifica.

Un altro indicatore preoccupante è il livello salariale. L’arretramento delle regioni in termini di retribuzione media oraria è generalizzato. La Lombardia, ad esempio, è scesa dal 72º al 107º posto tra il 1995 e il 2023; il Piemonte è passato dall’82º al 114º; la Campania dal 127º al 143º. Tutto ciò avviene in un contesto in cui, nel resto d’Europa, i salari sono aumentati, in linea con la produttività. È un segnale evidente della marginalizzazione del lavoro dipendente nella distribuzione del reddito prodotto. Non è solo una questione economica, piuttosto sociale: salari stagnanti significano consumi deboli, investimenti limitati e, soprattutto, crescente insicurezza per le famiglie.

L’Italia presenta anche un’altra anomalia nel modo in cui la spesa pubblica viene distribuita. A differenza di altri paesi europei, dove esiste un forte coordinamento tra livelli di governo, la spesa in Italia è frammentata tra Stato, Regioni ed enti locali, spesso in assenza di una strategia unitaria. Ne risulta una capacità di spesa poco mirata e inefficiente. Il rischio è che, anche quando le risorse ci sono – come con i fondi europei o il Pnrr – non si riesca a incidere sulle cause profonde del sottosviluppo. Il dato è particolarmente evidente nella spesa per beni di merito – come sanità, scuola e ricerca – e negli investimenti in infrastrutture. Lo studio si chiude con un invito esplicito: senza una politica industriale coerente e una governance fiscale efficace, il rischio è quello di cristallizzare la divergenza tra regioni.

Serve una regia nazionale e comunitaria che sappia indirizzare la spesa verso settori strategici, rafforzare le infrastrutture e investire nel capitale umano, ed è necessario che gli strumenti europei – dai fondi di coesione al Green Deal – non si traducano solo in occasioni di spesa, ma in leve di trasformazione economica. A settembre dovrebbe avviarsi l’autonomia per quattro Regioni nazionali e la Lombardia sarebbe la capofila; la Regione ha lavorato da subito per arrivare a degli accordi sulle materie non Lep, anche se ovviamente il capitolo più importante è quello relativo alla sanità, per cui sono già previsti i livelli essenziali di assistenza.

Dopo anni di fallimento rispetto all’autonomia, servirebbe realmente invertire la rotta; non basta rilanciare la crescita: bisogna anche redistribuirla meglio, tra territori e tra classi sociali. In gioco non c’è solo la competitività dell’Italia, ma la coesione stessa dell’Europa.

© Riproduzione riservata