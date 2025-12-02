Costruire comunità con la potenza della cultura

Nel pensiero dei Padri costituenti, la cultura e l’arte, come pure la ricerca e la tutela del patrimonio storico e artistico, sono formanti essenziali delle identità della Nazione nella misura in cui sono presidio dinamico di democrazia, progressivo perfezionamento della cittadinanza e inesauribile conquista della libertà
Rimettere la cultura al centro dello stare insieme presuppone il coraggio di ri-affermarne la potenza, senza compromessi e senza reticenze. Riflettendo su questa “scommessa”, con l’idea di ribadirla quale prospettiva programmatica del nostro agire, ho ripensato a una lezione sull’opera d’arte che Romano Guardini tenne nella Germania del 1947. Ho sentito l’esigenza di riproporla – edita da Morcelliana – dopo averne accompagnato la lettura con quella del dibattito su arte e cultura avutosi in seno