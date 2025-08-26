Al Meeting di Rimini, il ministro Piantedosi ha parlato di «sabotaggi» delle politiche del governo in tema di migrazioni. Forse dimentica – oppure è proprio ciò che ha in mente – che la Corte di giustizia Ue ha dato torto al governo sulle procedure adottate in Albania. E magari continuerà a dare la colpa a chi «si mette di traverso» anche quando sarà palese che i centri albanesi non potranno funzionare nemmeno come Cpr, almeno fino a quando non cambierà il quadro giuridico europeo
Perché i Cpr in Albania non «funzioneranno»
26 agosto 2025 • 20:27
Al Meeting di Rimini, il ministro Piantedosi ha parlato di «sabotaggi» delle politiche del governo in tema di migrazioni. Forse dimentica – oppure è proprio ciò che ha in mente – che la Corte di giustizia Ue ha dato torto al governo sulle procedure adottate in Albania. E magari continuerà a dare la colpa a chi «si mette di traverso» anche quando sarà palese che i centri albanesi non potranno funzionare nemmeno come Cpr, almeno fino a quando non cambierà il quadro giuridico europeo