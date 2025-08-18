L’ultimo caso offertoci dalla cronache milanesi ribadisce il trend certificato dall’Osservatorio nazionale sull’antisemitismo. Un aumento esponenziale di attacchi antiebraici, del 93 per cento tra il 2023 e il 2024, che si estende a tutta l’Europa e anche oltre

L’ultimo caso offertoci dalle cronache milanesi, la porta di casa di due donne ebree marchiata con la svastica, conferma il trend attestato dall’Osservatorio nazionale sull’antisemitismo, che registra un incremento del 93 per cento di attacchi anti-ebraici nel nostro paese tra il 2023 e il 2024.

Soltanto a Milano, è il quarto episodio nelle ultime settimane. Dalla merceria in Via Senato che esponeva un cartello in ebraico che invitava i sionisti a non entrare, ai manifesti «Israeli are not welcome» con cui la città si è risvegliata una mattina di fine giugno. Poi il pestaggio di due ragazzini che indossavano la kippah, fino alle note vicende dell’autogrill di Lainate.

Già, tra l’altro, il capoluogo lombardo aveva vissuto un clima da anni Trenta del secolo scorso poco dopo lo scoppio della guerra, quando una donna che ha voluto rimanere anonima aveva denunciato la stella di David con cui era stata sfregiata la propria abitazione. A Venezia, solo la scorsa settimana due aggressioni a due turisti ebrei: uno americano e un altro francese.

Se si conta che nel solo 2024 sono stati registrati nel paese che promulgò le leggi razziali 68 casi di aggressioni fisiche dello stesso tipo, si deve amaramente ammettere che l’Italia si avvia a non essere più un paese per gli ebrei, che hanno cominciato a togliere i simboli riconoscibili dalle proprie abitazioni e a nascondere la propria appartenenza.

All’estero, se possibile, è anche peggio. Secondo i dati dell’Anti Defamation League, nel solo 2023 rispetto al 2022: Usa +360 per cento; Francia +284 per cento; UK +147 per cento; Germania +37 per cento; Italia +88 per cento; Paesi Bassi +123 per cento; Australia +687 per cento. Nel 2024, in Francia, il 50 per cento dei crimini d’odio del paese sono stati attacchi antisemiti (ebrei 0,7 per cento della popolazione globale).

Inutile negare che si tratti di un clima avallato da una narrazione unilaterale e deformante del conflitto a Gaza, che ha deliberatamente trasformato una logica di guerra fondata sull’eterno ciclo azione-reazione in una logica di sterminio, sulla scia di quel processo di nazificazione di Israele di sovietica memoria.

Lo scivolamento

L’errore, a mio parere, è appiattire un paese sui desiderata di Netanyahu e soci, spesso ad uso e consumo interno. Non ci stancheremo mai di dirlo, si tratta di retoriche che alimentano una logica di conflitto, che, poi, finisce per sfogarsi sui più deboli. Logiche di esportazione del conflitto, che esistono, ça va sans dire, anche dall’altra parte, orchestrate dallo stesso Bibi, che, con una mano stringe accordi a lunghissimo termine col mondo arabo, con l’altra brandisce la solita propaganda islamofoba della civiltà contro la barbarie.

Spiace vedere il mondo progressista alimentare le stesse pulsioni belliche dei partiti di destra, supportati dai quotidiani che titolavano in prima pagina «Bastardi islamici» per sfamare la fame del proprio pubblico.

Ma c’è un’altra deriva che apre questo uso disinvolto delle parole. Ne ha scritto Andrea Graziosi sul Foglio: la banalizzazione del termine genocidio, un tempo centellinato al punto da renderne dubbia l’applicazione persino a massacri come quello subito dagli armeni e allo stesso Holodomor ucraino, oggi inflazionato al punto da perderne i confini semantici.

Prove di questo slittamento? In un’intervista del 5 giugno 2025, il presidente Tinubu (Stato di Plateu) ha chiesto l’intervento urgente della comunità internazionale per fermare quelle che ha definito «uccisioni di genocidio» contro la sua comunità perpetrate da milizie sospette.

In una lettera congiunta del 17 giugno 2025, i leader della diaspora benue hanno definito le stragi nella loro regione come genocidio, non semplici conflitti tra agricoltori e pastori.

Il 1° maggio 2025, lo Sheikh Hikmat al-Hijri, leader spirituale druso in Siria, durante gli scontri a Jaramana e Sahnaya, ha definito le violenze come una «campagna genocidaria ingiustificabile» («genocidal campaign»). Gli hanno fatto eco lo Sheikh Mowafaq Tarif, leader spirituale dei drusi in Israele e il corpo curdo YPJ, che ha così parlato: «Lo stesso brutalismo genocidario inflitto agli alawiti è ora rivolto contro i drusi», descrivendo gli attacchi come atto di genocidio ripetuto. Ovviamente, per Israele, è genocidio il 7 ottobre. Una traiettoria che potrebbe portare ad un effetto perverso: isolare i palestinesi da altri popoli oppressi, ai quali non è rivolta la stessa attenzione mediatica.

