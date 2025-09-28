Da Kirk a Trump, negazionismo ambientale e odio per l’opposizione: l’ascesa dell’ecofascismo

In settimana ci sono stati due discorsi che conviene far dialogare. Se il primo ci ammonisce che la tentazione del fascismo è insita in ogni scivolamento autoritario, il secondo ci permette di comprendere che la differenza tra il fascismo storico e i fascismi che si annunciano è la negazione della crisi ambientale
Mentre il vittimismo di Meloni confonde le tragedie reali con presunti misconoscimenti personali, il mondo diventa sempre più caotico. Tra le tante notizie che compongono il caos, in questa settimana ci sono stati due discorsi contrapposti che conviene far dialogare. L’intervento di Cuperlo Il primo è quello pronunciato da Gianni Cuperlo all’interno di una discussione parlamentare che rischiava di trasformare una vittima di violenza politica in eroe programmatico per il futuro delle destre. È un