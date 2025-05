Stupore, ammirazione, brivido. Ma anche shock, persino paura. Il nostro rapporto con i record è cambiato parecchio da quando Jesse Owens regalò al mondo quello strepitoso pomeriggio con tanto di schiena malandata. I primati sono sempre uno scaffale della memoria: per chi non è proprio un ragazzino, dov’eravate quando Pietro Mennea stabilì il record del mondo dei 200 metri a Città del Messico tuttora primato d’Europa dopo quasi 46 anni?

O quando Bob Beamon, nello stesso stadio, ancora prima, nel 1968, proprio nel lungo di Jesse, raggiunse 8 metri e 90 centimetri, vista l’entità del miglioramento quasi un balzo metaforico sulla luna qualche mese prima che sulla luna ci si andasse davvero?

I record sono pure dei pezzi di storia. Prendete quelli più longevi dell’atletica: gli 800 di Jarmila Kratochvilova (1983), i 400 di Marita Koch (1985), il martello di Yuryi Sedykh (1986). Sono stati firmati da atleti di Paesi che non esistono più: Cecoslovacchia, Repubblica Democratica Tedesca, Unione Sovietica.

Che ci sia una logica, se non altro simbolica, in tutto questo? E nel fatto che il più recente record-terremoto, peraltro subito assediato dai sospetti, quello di Pan Zhanle sui 100 stile libero nel nuoto (46”40, quattro decimi di miglioramento in un colpo solo), sia venuto a Parigi dalla Cina sempre più sulla prima pagina del mondo non solo nello sport?

Anche i record, diciamoci la verità, hanno preso a morsi la nostra innocenza. La nuvola dei primati DDR molto spesso targati doping di Stato ci ha insegnato a diffidare. E poi è venuto Ben Johnson, il 9”79 con la complicità dello stanozololo smascherato dai controlli.

Nel frattempo era già arrivata Florence Griffith con i suoi primati ancora in auge, il 10”49 sui 100 e il 21”34 sui 200, risultati puliti a tutti gli effetti e schiavi però del dubbio per la loro enormità tecnica, come se ci fossimo svegliati una mattina trovando un marziano dentro il letto, una specie di metamorfosi kafkiana dalla curvatura sportiva, una sensazione che la morte a 38 anni della ragazza californiana dalle tute spaziali e dalle unghie chilometriche amplificò velenosamente.

Il retrogusto

Spesso poi, i record si abbinano alla caduta di alcuni muri moltiplicando le suggestioni: per esempio quello del minuto nei 100 stile libero frantumato da Johnny Weissmuller, il campione che diventò Tarzan a cinema. E che succederà quando si sbarcherà oltre i 9 metri proprio nel lungo di Owens? Il fatto è che il record però ha spesso un retrogusto con cui fare i conti.

Quello dell’ora in bicicletta, attualmente detenuto da Filippo Ganna, ci ha spesso proposto una domanda: quanto conta l’atleta e quanto la tecnologia applicata alle due ruote (o nella maratona alle scarpe) in questo genere di imprese?

Intanto ecco i “Giochi potenziati”, quelli del doping libero, baciati pure dall’entusiasmo di Donald Trump jr.. Epo, testosterone, un milione di euro per un primato del mondo e passa la paura. Tutti a Las Vegas, nel maggio 2026. Ma funzionerà? Riusciranno quei risultati a scatenare «attimi e secoli, lacrime e brividi», canterebbe Ligabue proprio nel suo Giorno dei giorni, spostando definitivamente la sfida dalla pista al laboratorio alla ricerca del mister Hyde più bravo? Ne dubitiamo.

In fondo, pure il Giorno dei Giorni owensiano conterebbe molto meno senza i quattro ori olimpici di Berlino dell’anno dopo in faccia a Hitler, con quel favoloso abbraccio con l’avversario tedesco Luz Long, mancato profeta della superiorità razziale ma straordinario campione di sportività. Ci saranno record in grado di battere il valore di quella stretta di mano?

