«L’Europa è pronta a sostenere una crescita massiccia della sua spesa per la difesa». Con queste parole Ursula von der Leyen ha presentato il suo piano “Riarmare l’Europa”, che intende investire una quantità di risorse stimata in 800 miliardi per rafforzare la difesa del vecchio continente. Ma è questa la strada che vogliamo seguire per difendersi dal tornado innescato da Donald Trump? È questo che vogliono i molti europei sconcertati dal cambiamento repentino (ma annunciato) nei riguardi dell’Ucraina, dall’umiliazione del suo presidente alla Casa Bianca e dalle accuse rivolte ai paesi europei di prosperare sotto l’ombrello protettivo pagato dai contribuenti americani? No, la risposta del piano di von der Leyen non è quella giusta, e rischia di innescare degli effetti perversi che possono indebolire invece che rafforzare la costruzione europea.

Intendiamoci, non intendo sostenere che l’obiettivo di rafforzare anche militarmente l’Europa sia da respingere, come sostiene la critica “pacifista”. Questa posizione esprime un’ “etica della convinzione”, basata su principi morali che è certo rispettabile. Ma che non può essere applicata senza mediazioni alla sfera politica dove è importante l’ “etica della responsabilità” che deve tener conto delle conseguenze delle azioni. Dunque, è legittimo, in particolare in questa fase di turbolenza dell’assetto internazionale, porsi il problema di un rafforzamento della difesa europea. Non convince però il modo in cui questo obiettivo viene perseguito con il piano “Riarmare l’Europa”. Segnalo in particolare alcuni aspetti critici.

Si può cominciare dal titolo, che non sembra appropriato. Meglio sarebbe stato, come è stato notato, parlare di sicurezza e di difesa piuttosto che di riarmo. La questione non è nominalistica. Riarmo rimanda all’idea che si possa spendere in una spirale generata dall’obiettivo di stare al passo con altri stati (l’Europa spende già circa un terzo delle risorse impiegate dagli Usa). Sicurezza e difesa suggeriscono invece una sorta di limite mobile alla spesa anche se difficile da stabilire in concreto. Esso sarebbe costituito dal mantenimento di sufficienti risorse di deterrenza nei riguardi di minacce di aggressione di altri paesi. Un chiarimento su questo punto preliminare sarebbe dunque opportuno, anche alla luce del legame tra l’Europa e i valori delle liberal-democrazie.

Una seconda questione – in realtà centrale – riguarda le modalità previste dal piano per aggiungere l’obiettivo. Si tratta principalmente di tre strumenti: un allentamento delle clausole del patto di stabilità in modo da escludere dal computo del deficit gli investimenti per la difesa; la possibilità di usare i fondi per la coesione territoriale anche per la spesa militare; infine, un fondo di 150 miliardi raccolti dalla UE sul mercato e offerti in prestito agli stati (che quindi devono renderli sebbene a condizioni favorevoli). Ma l’aspetto più criticabile è costituito dal ruolo della Ue, che si limiterebbe a mettere a disposizione risorse o a facilitare l’indebitamento degli stati senza alcun solido tentativo di integrare l’industria della difesa che, come nota Draghi nel suo rapporto, è molto frammentata (in Europa vengono prodotti dodici diversi tipi di carri armati, mentre gli Usa ne producono solo). Insomma, risparmi significativi di spesa e guadagni in termini di efficienza a parità di spesa si potrebbero ottenere con un’azione volta favorire la cooperazione e l’integrazione tra le industrie della difesa dei vari paesi. Ma di uno sforzo in questa direzione non ci sono tracce significative.

C’è piuttosto una previsione molto pericolosa. Quella di poter dirottare i fondi per la coesione territoriale, che servono per il sostegno dal punto di vista economico e sociale dei cittadini europei che vivono nei territori più disagiati. Per l’Italia, per esempio, da sempre afflitta dal problema dei ritardi nella spesa dei fondi e dalla loro frammentazione in mille rivoli, incoraggiata anche dalle regioni, ci sarebbe una forte tentazione. Ma proprio a questa clausola, e più in generale all’entità complessiva della spesa impegnata per la difesa rispetto a quella per il welfare, la scuola, le infrastrutture si lega un probabile effetto boomerang. Che allontanerebbe ulteriormente i cittadini dalla costruzione europea mentre si cerca di rafforzarla, e darebbe più forza al populismo che già si agita.

