La Ue s'è sottomessa al golpista non pentito rimandato dai cittadini alla Casa Bianca che, mai sazio, risputa minacce; è sbagliato rincorrerlo cedendo sui temi per cui è nata. Chi si piega a un violento se ne fa vassallo, meglio perdere un po' di Pil per i dazi ma tener ferma la rotta sui principi per cui è la più grande area economica di vera democrazia; di Occidente meglio non parlar più, se ogni cittadino inviso a Trump può finire in galera senza processo. Egli perseguita «i senzatetto, gli scossi dalle tempeste» (così la Statua della Libertà), che con le loro mani han costruito gli Usa. È vano sperare nella Costituzione che tutto gli permette, nelle Corti che sbeffeggia, nel Congresso che lo teme, nelle elezioni del 2026. Forse il benessere ci ha intorpidito i riflessi: cedendo a Trump imitiamo chi si piegò a Hitler nel 1938; siamo all’appeasement 2.0.

Tener fede agli impegni assunti è nel dna dell’Ue, ma se tratta con chi li rinnega a piacere, si abbassa al suo livello. Disconosca subito l'impegno di massima dei suoi membri al G7 che esenta le imprese Usa dall'imposta minima del 15 per cento decisa in sede Ocse. E guai ad arretrare sulla regolazione delle piattaforme; il gangster in chief minaccerà sfracelli ma la Ue è costretta ad affrontare chi attenta alla sua vita, domani sarà peggio.

Big Beautiful Europe

Bisogna saper leggere la Storia mentre avvengono fatti il cui senso si chiarirà solo fra decenni. La più grande area economica di democrazia costituzionale faccia l'ovvio passo seguente: si muti in politica. Si dice che non possiamo inimicarci gli Usa perché ci proteggono da Putin? Peccato che essi spesso convergano e abbiano rapporti opacissimi. Per entrambi la Ue è nemica: allinearci a Trump non ci garantisce nulla; saremmo pregiata merce di scambio in un beautiful deal! Putin odia la Ue e vuol tornare ai confini dell'Urss con le armi. Anche Trump vuol disfare la Ue e ne sfrutta le divisioni; la competenza di Bruxelles sul commercio è una burla, la debole von der Leyen riflette le divisioni fra stati. Decenni dopo, resta solitario il monito dell'ex premier belga Paul-Henri Spaak: «Esistono due categorie di stati europei: i piccoli e quelli che ancora non han capito d'esserlo».

Non si esce dalla tenaglia cedendo a chi la stringe, ma ritrovando la via maestra che l'avanzata dei nazionalisti pare chiudere. Va abolito il diritto di veto su temi come fisco e politica estera, ma la prima contraria è Giorgia Meloni che vuole imitare Trump, di cui è la quinta colonna a Bruxelles.La Ue deve a tutti i costi aggirare il macigno che preclude quella via, abbandonando prassi ultradecennali; esse l'avvincono al passato cui non può tornare. Salvarla nell'ora suprema tocca alle istituzioni che in Europa, saggiamente, fanno del capo di stato il rappresentante dell'unità nazionale, al di sopra delle differenze politiche.

Serve una solenne dichiarazione congiunta dei capi di stato dei sei paesi fondatori e di altri che, preventivamente coinvolti, si unirebbero; oggi anche il Regno Unito di Carlo III sarebbe maturo per aderire, simbolicamente suturando la ferita di Brexit. Essa dovrebbe richiamare i principi fondativi della Ue e delineare la radicale revisione istituzionale che permetterebbe oggi di perseguirli. Si dirà giustamente che chi vuol salvare la Ue deve sempre rispettarne le regole, che tale iniziativa espropria i governi nazionali, che disegnare nuovi assetti è complesso e i governi contrari bloccheranno tutto con mille scuse. Tutto vero, ma se agire è oggi difficile, domani lo sarà molto di più. Quando la minaccia è esistenziale chi non reagisce all'altezza della sfida soccombe; lo diceva chiaro il “Rapporto Draghi” che ammuffisce nei cassetti della Ue con la scusa della difficoltà di finanziare gli investimenti necessari. La verità è che l'investimento oggi più necessario alla Ue è nel coraggio di rompere la crisalide per mutarsi in farfalla, e non morire.

