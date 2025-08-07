Bisogna saper leggere la Storia mentre avvengono fatti il cui senso si chiarirà solo fra decenni. La più grande area economica di democrazia costituzionale faccia l'ovvio passo seguente: si muti in politica
Dazi e strazi: invece di fare l’appeasement 2.0, l’Ue si rialzi e reagisca a Trump
07 agosto 2025 • 15:41Aggiornato, 07 agosto 2025 • 15:43
Bisogna saper leggere la Storia mentre avvengono fatti il cui senso si chiarirà solo fra decenni. La più grande area economica di democrazia costituzionale faccia l'ovvio passo seguente: si muti in politica