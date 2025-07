L’Europa ha sbagliato, nel negoziato con gli Usa. Una cosa è ben nota quando si affronta un negoziato internazionale: mai fare concessioni alla controparte prima di avere raggiunto i propri obiettivi. Ebbene, questa regola banale appare sconosciuta agli europei nel loro tentativo di evitare i dazi imposti da Trump: hanno già accettato di portare al 5 per cento del Pil la spesa militare, seppur pochi paesi siano in grado di farlo e sia del tutto stupido impegnarsi a priori su una cifra senza saperne l’uso; ciò nella speranza di ammorbidire la posizione di Trump nel negoziato sui dazi.

Quel 5 per cento avrebbe potuto essere invece moneta di scambio. Sempre gli europei hanno pure accettato di esentare le imprese americane dalla minimum tax globale atta a prevenire l’evasione fiscale da parte delle grandi imprese, digitali e no, che scelgono i paradisi fiscali per evitare le tassazioni nei paesi dove traggono grandi profitti; la gran parte di queste imprese è americana.

Rimane la questione dei dazi, e già taluni governi europei, tra cui il nostro, avanzano l’idea che un dazio del 10 per cento non sia poi la fine del mondo, sicché il negoziato è di fatto partito da quel livello ormai dato per scontato dall’amministrazione Usa. Lo abbiamo detto più volte su questo giornale dall’inizio dell’era Trump: obiettivo minimo di Trump è un’imposta del 10 per cento sulle importazioni per racimolare attorno ai 450 miliardi di dollari l’anno e giustificare così la riduzione delle tasse sui ricchi americani, affermando che le tasse le devono pagare gli stranieri e in particolare gli europei che vivono alle spalle degli americani.

Bugia stupida: saranno sempre gli americani (i più poveri) a pagare questi dazi; ma per Trump la verità è solo quella che lui afferma, e purtroppo tanti americani gli credono. Che un dazio del 10 sulle importazioni degli Usa non sia un dramma è evidente: spesso ci troviamo di fronte a movimenti delle valute di ampiezza analoga che finiscono per penalizzare o favorire i commerci di specifici paesi.

E, proprio in ragione delle politiche errate di Trump, il dollaro si è già svalutato del 10 per cento: siamo già in presenza di un dazio del 10 che si somma al dazio imposto anch’esso del 10. Ma accettare supinamente che un paese imponga dazi unilaterali significa affossare le regole del commercio internazionale e aprire la strada ad altre soperchierie, come l’imposizione di acquisto di titoli pubblici americani (che Trump cerca di imporre direttamente o indirettamente con le stable coin), il riconoscimento delle criptovalute fra cui anche quelle create dalla famiglia di Trump, o il diritto di sanzionare con provvedimenti americani chi utilizza il dollaro nelle transazioni internazionali.

Insomma, accettare supinamente un dazio del 10 che contraddice i principi del commercio internazionale significa per l’Europa una sconfitta dei suoi ideali che porterebbe alla frammentazione europea: ogni paese finirebbe per cercare di negoziare con Trump aspetti specifici a proprio vantaggio, facendo così il gioco del presidente. In caso di imposizione Usa del dieci, anche l’Europa deve fare altrettanto sui prodotti americani, oltre a mantenere le proprie regole per quanto riguarda i servizi digitali, l’Ia, il cambiamento climatico, la difesa della salute e tutte quelle regole che l’Europa ha costruito a difesa dei propri cittadini.

E si abbandoni la stupida retorica dei «dazi interni più letali dei dazi di Trump»: se c’è da correggere qualche regola lo si faccia, ma i cosiddetti dazi interni esistono ovunque; sono evidenti pure in Usa, dove chi opera è costretto a districarsi con le regole dei diversi stati ed è impossibile fare affari senza l’assistenza di costosi studi legali imposti dal sistema americano per non finire triturati nella legislazione Usa. La dottrina di Trump, interventista a tutto campo, rende ogni operatore straniero incerto sul suo destino e incapace di prevedere le mosse arbitrarie di un’amministrazione che per principio non rispetta alcuna regola né interna né internazionale: la fine dello stato di diritto.

