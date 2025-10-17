Il ricorso alla corte costituzionale

Decreto sicurezza, così il governo espropria le funzioni del Parlamento

Il deputato Riccardo Magi travestito da fantasma alla Camera
Il deputato Riccardo Magi travestito da fantasma alla Camera
Vitalba Azzollinigiurista
17 ottobre 2025 • 18:25

Lo scorso aprile, il governo ha adottato il decreto legge Sicurezza trasfondendovi il testo dell’omonimo disegno di legge, già pienamente incardinato in parlamento, senza che vi fosse un’emergenza evidente. In questo modo, è stato svilito il ruolo delle Camere e dei singoli parlamentari, mettendo a rischio l’equilibrio tra il potere esecutivo e quello legislativo. Perciò il deputato Riccardo Magi ha presentato alla Corte costituzionale un ricorso per conflitto di attribuzione

Quando, lo scorso aprile, il governo aveva adottato il decreto legge Sicurezza trasfondendovi il testo dell’omonimo disegno di legge, era apparso subito evidente che si trattava di una forzatura giuridica. Forzatura che ora è stata messa nero su bianco in un ricorso per conflitto di attribuzione, presentato alla Corte costituzionale dal deputato Riccardo Magi. Il ricorso contesta una serie di profili: dalla distorsione della decretazione di urgenza alla compressione del ruolo delle Camere. In si

Per continuare a leggere questo articolo

Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE