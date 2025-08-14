Dalla prospettiva della geopolitica classica che piace a Trump, non c’è posto per attori minori al tavolo delle grandi decisioni. Tantomeno per un “oggetto internazionale non ben identificato” come l'Ue. Ma l’Unione ha un potere economico e i suoi leader possono fare di più per sostenere l'Ucraina sia finanziariamente che militarmente

L'esclusione dell’Europa dal vertice di Anchorage è sintomatica di una forma di pregiudizio geopolitico che determina chi ha diritto di parlare e agire negli affari internazionali. Sarebbe facile liquidare l'esclusione dei leader dell'Ue dalle stanze d’Alaska come parte integrante della geopolitica informale e personalizzata di Trump, ma il vertice svela qualcosa di più profondo: una concezione degli affari internazionali in cui solo alcuni attori forti possiedono naturalmente il diritto di prendere decisioni importanti, decidere il destino di popoli e territori.

La storia della geopolitica classica fornisce numerosi esempi, ed è proprio questa visione storica che Trump condivide pienamente con Putin. In una tale lettura del mondo, non c'è posto per attori minori e tantomeno per un “oggetto internazionale non ben identificato” come l'Ue. Dalla prospettiva della geopolitica classica che piace a Trump, il diritto di fare geopolitica non ha nulla a che vedere con le capacità effettive dell'Ue, sia in termini di voce diplomatica unica che di capacità di difesa comune.

Nel quadro di tale concezione, l'Ue – per sua stessa natura non statale – non potrà mai essere presa sul serio come attore geopolitico. Questo pregiudizio geopolitico era già saldamente radicato nelle amministrazioni di Obama e Biden. Ma con l'amministrazione Trump assistiamo a un radicale salto di qualità. Cosa resta da fare a una Ue messa da parte? Nel comunicato della “coalizione dei volenterosi” e nella dichiarazione di tutti i leader Ue (tranne Orbán), ci si appella ai princìpi dell'integrità territoriale e dell'inviolabilità dei confini, nonché l'affermazione del diritto degli ucraini stessi di determinare qualsiasi pace giusta. Ci resta solo da invocare il rispetto delle norme internazionali, con un auspicio di unità transatlantica «per la pace»? L’auspicio rischia di infrangersi sulle coste d'Alaska.

I leader dell’Ue si rendano conto che il ruolo loro assegnato non è quello di interlocutori alla pari, non solo in questo incontro. È indicativa l’intervista rilasciata da JD Vance il giorno dopo la dichiarazione dei “volonterosi: «Se gli europei vogliono farsi avanti e acquistare le armi dai produttori americani, per noi va bene, ma non saremo più noi a finanziarle». Il vicepresidente Usa prosegue col dire che «questo conflitto è nelle vostre vicinanze, è alle vostre porte, dovete fare un passo avanti e assumere un ruolo più importante in questa vicenda, e se tenete così tanto a questo conflitto dovreste essere disposti a giocare un ruolo più diretto e sostanziale nel finanziare voi stessi questa guerra».

A prima vista, l’impostazione attribuisce all'Ue un ruolo geopolitico almeno come “potenza regionale” in virtù della sua geografia; le parole di Vance non sono però una conferma del ruolo geopolitico dell'Ue, ma un invito a pareggiare i conti: gli americani sono stanchi di pagare, l'Europa faccia la sua parte.

Il potere economico è la forza dell'Ue: i leader di governi e istituzioni europee possono fare di più per sostenere l'Ucraina sia finanziariamente che militarmente. Possono anche fare molto di più per garantire la sicurezza e la difesa dell'Ue. Ma devono farlo alle condizioni che loro stessi scelgono, non secondo i termini geopolitici stabiliti da altri. E il ruolo che l’Ue deve assumere non può basarsi semplicemente su un fattore di vicinanza geografica; quest’ultimo è semmai un altro determinismo geopolitico da sfatare. Ci sono diversi modi di fare geopolitica che non si riducono a visioni di un mondo di grandi potenze e sfere d’influenza. In questa fase storica, l’Ue reclami un’altra geopolitica: onori i princìpi fondanti che la rendono unica.

