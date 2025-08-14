Dalla prospettiva della geopolitica classica che piace a Trump, non c’è posto per attori minori al tavolo delle grandi decisioni. Tantomeno per un “oggetto internazionale non ben identificato” come l'Ue. Ma l’Unione ha un potere economico e i suoi leader possono fare di più per sostenere l'Ucraina sia finanziariamente che militarmente
Diamo una lezione agli Usa, l’Europa torni a contare
14 agosto 2025 • 20:44Aggiornato, 14 agosto 2025 • 20:44
Dalla prospettiva della geopolitica classica che piace a Trump, non c’è posto per attori minori al tavolo delle grandi decisioni. Tantomeno per un “oggetto internazionale non ben identificato” come l'Ue. Ma l’Unione ha un potere economico e i suoi leader possono fare di più per sostenere l'Ucraina sia finanziariamente che militarmente