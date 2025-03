È infondata l’affermazione del ministro, contenuta nella sua lettera Corriere della sera, secondo cui, a differenza della Carta della Nato, il Trattato Ue non prevede, «a oggi, la possibilità, né concreta né giuridica, di un meccanismo automatico di mutuo soccorso, intra-Ue, in caso di aggressione»

La recente lettera del ministro Guido Crosetto al Corriere della Sera fornisce lo spunto per alcune precisazioni tese a evitare le «interpretazioni distorte» cui fa cenno il titolare del dicastero della Difesa. Contrariamente a quanto dice il ministro, anche per gli stati membri dell’Unione europea esiste un meccanismo di mutuo soccorso obbligatorio in caso di aggressione di uno di essi, analogo a quello dell’articolo 5 della Carta dell’Organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord (Nato). Questo meccanismo si pone su un piano diverso rispetto alla comune difesa europea, pure citata da Crosetto.

L’obbligo di intervento

«A differenza dell’articolo 5 della Nato – dice il ministro – il quale impone a tutti gli alleati di intervenire in difesa di un membro che venga attaccato, il Trattato di Maastricht, poi modificato a Lisbona (all’articolo 42) “non” prevede un obbligo vincolante di intervento. Ogni eventuale aiuto militare dipenderebbe, esclusivamente, dalla volontà politica dei singoli stati membri, senza alcuna garanzia di un’azione collettiva immediata».

Nel Trattato sull’Unione europea (Tue), la norma corrispondente all’articolo 5 della Nato è l’articolo 42.7, che afferma l’opposto rispetto alla “non vincolatività” di cui parla Crosetto. «Qualora uno stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio – recita la disposizione – gli altri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni unite».

Dunque, la norma sancisce un obbligo giuridico di intervento («sono tenuti»): ciascuno degli stati membri deve fornire “tutto” l’aiuto e l'assistenza a sua disposizione, nel rispetto del principio della legittima difesa di cui alla Carta Onu.

Tuttavia, dice ancora l’articolo 42.7, l’intervento a cui gli stati membri sono tenuti «non pregiudica il carattere specifico della (loro) politica di sicurezza e difesa». Ciò significa che paesi istituzionalmente neutrali possono optare per strumenti diversi da quelli militari. Tale flessibilità nelle modalità di assistenza non pregiudica l’obbligo giuridico dell’assistenza stessa. Peraltro, tale flessibilità è prevista anche dall’articolo 5 della Carta Nato, secondo cui qualsiasi alleato intraprende «le azioni che ritenga necessarie, compreso l’uso della forza armata».

L’articolo 42.7 Tue dispone che «gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell’ambito dell’Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l’istanza di attuazione della stessa». In altre parole, l’obbligo giuridico di reciproca difesa in ambito Ue va assolto conformemente a quello che impegna i paesi Nato. E comunque, in caso di contemporaneità, la difesa comune Nato è prioritaria rispetto al meccanismo di mutua assistenza Ue.

Il ministro Crosetto dice ancora che il Trattato Ue prevede, «in prospettiva, la possibilità di una politica di difesa comune, ma solo a seguito di una decisione unanime del Consiglio europeo». Vero. Ma, premesso che anche le decisioni della Nato sono adottate all’unanimità, la clausola di difesa reciproca non richiede una decisione del Consiglio, bensì solo l'esistenza di situazioni che consentono di invocarla, facendo sorgere per gli stati membri l’obbligo di assistenza, come detto.

Difesa europea e Nato

Sgombrato il campo dall’equivoco di una sovrapposizione tra clausola di mutuo intervento e difesa comune, è corretto dire – come afferma il ministro – che «la difesa europea, rebus sic stantibus, non può sostituire la Nato né offrire lo stesso livello di protezione».

Di fronte a un attacco, la risposta dell’Ue sarebbe di portata molto inferiore rispetto a quella dell’Alleanza atlantica. Quest’ultima, tra le altre cose, include paesi esterni all’Ue, come Regno Unito, Turchia, Canada e soprattutto Stati Uniti; dispone di assetti strategici, anche al di là del potere nucleare; coordina esercitazioni congiunte tra gli stati membri.

L’Ue potrebbe contare su mezzi e risorse dei singoli stati, perché solo adesso sta provando a immaginare infrastrutture comuni di sicurezza e difesa, nella prospettiva di una dimensione militare-operativa, e non solo politica ed economica, come finora.

Detto ciò, l’affermazione di Crosetto secondo cui, a differenza dell’articolo 5 Nato, il Trattato Ue non prevede, «a oggi, la possibilità, né concreta né giuridica, di un meccanismo automatico di mutuo soccorso, intra-Ue, in caso di aggressione», resta infondata.

