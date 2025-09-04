L’impegno a spendere di più in armamenti ha permesso ai leader europei e ucraini di proporre l’acquisto di decine di miliardi di attrezzature militari statunitensi come parte di un piano sostenibile per la pace in Europa e in Ucraina. Questo è l’approccio giusto, forse l’unico, per ricostruire la cooperazione transatlantica in una serie di settori, dall’intelligenza artificiale ai dazi. Con lo sguardo a quando alla Casa Bianca ci sarà seduto qualcun altro
La sfida della difesa europea guardando agli Usa (oltre Trump)
04 settembre 2025 • 19:40
L’impegno a spendere di più in armamenti ha permesso ai leader europei e ucraini di proporre l’acquisto di decine di miliardi di attrezzature militari statunitensi come parte di un piano sostenibile per la pace in Europa e in Ucraina. Questo è l’approccio giusto, forse l’unico, per ricostruire la cooperazione transatlantica in una serie di settori, dall’intelligenza artificiale ai dazi. Con lo sguardo a quando alla Casa Bianca ci sarà seduto qualcun altro