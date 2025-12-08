Disoccupazione e riarmo, se i numeri influenzano la percezione sociale e la politica

true false

I dati statistici una volta pubblicati condizionano le aspettative e quindi la stessa società: le imprese che adeguano i listini all’inflazione attesa, i lavoratori che orientano le richieste salariali, i governi che modulano investimenti e politiche fiscali

Nelle economie contemporanee, la statistica non è soltanto uno strumento tecnico di rilevazione: è una delle infrastrutture fondamentali attraverso cui gli stati osservano, classificano e rappresentano la società; e proprio per questo, i numeri non sono mai neutri. La loro forza non deriva dalla presunta oggettività con cui descrivono il mondo, ma dal ruolo che assumono nell’organizzazione dell’azione pubblica e nella costruzione del consenso attorno a determinate politiche economiche. La statis