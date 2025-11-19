Dispense nel feed, la lezione della quasi avvocata Kardashian

In un video condiviso su Instagram che conta quasi quaranta milioni di visualizzazioni, la regina del famous for being famous racconta di aver fallito l’esame di abilitazione da avvocata. Kim, c’est moi, chi non ha mai cannato un esame dopo dopo mesi di studio matto e disperatissimo
Anche le Kardashian piangono; anzi, soprattutto le Kardashian piangono. Chi conosce il loro lungo reality-esistenziale le ha viste prendersi a pizze in faccia fino a far schizzare il fondotinta sul muro e le ha osservate mentre si avvilivano per lo smarrimento di un orecchino di diamanti nell’oceano: ci siamo addentrati in valli di lacrime scatenate da variazioni impercettibili e superficiali della loro quotidianità, e ci siamo divertiti. Il senso di Keeping Up With The Kardashian, in fondo, è s