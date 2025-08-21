Accuse di corruzione per il premier israeliano, molteplici condanne per il presidente americano, idem Bolsonaro, Uribe e gli altri: tutto “giustificato” dalla sfiducia popolare (e populista) nei confronti delle istituzioni costituite. Le altre caratteristiche di questa tipologia umana: il falso patriottismo, la religione usata come una clava, la pretesa di impunità, l’avversione verso lo Stato liberale

Ai tiranni sono stati dati tanti appellativi diversi: principe, monarca, zar, Führer, caudillo, duce. Ma hanno tutti alcune cose in comune. Gli storici dell’antichità descrivono come l'abilità del primo imperatore romano di "organizzare l'opinione" gli permise di mantenere la pretesa di salvaguardare la democrazia mentre sovvertiva le sue istituzioni per creare un "nuovo Stato".

Gli scienziati politici osservano un fenomeno simile. Non si tratta solo di distorcere la realtà o di coltivare un'immagine, perché la tirannia richiede anche un’attività sovversiva e la graduale distruzione dello stato di diritto.

Non è un caso che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu debba affrontare gravi accuse di corruzione e che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sia il primo condannato a ricoprire la carica. Lo stesso vale per il brasiliano Jair Bolsonaro e il colombiano Álvaro Uribe, due ex autocrati in cerca di un ritorno politico. In fondo, i tiranni sono dei fuorilegge.

Sfiducia popolare

Questa può essere la chiave per comprendere il fascino dei populisti-autoritari: pur essendo ricchi e privilegiati, riescono a presentarsi come autentici rappresentanti del "popolo" e baluardi contro gli eccessi delle "élite". I fuorilegge sono fondamentalmente degli outsider, quindi le loro battaglie legali possono essere rappresentate come la prova che le istituzioni statali prendono attivamente di mira coloro che sfidano l'establishment.

Questa strategia dipende dalla sfiducia popolare nei confronti delle istituzioni costituite, che al giorno d'oggi è molto diffusa. Uno studio di 2024 ha rilevato che solo il 23 per cento degli americani ha fiducia nel governo federale e appena il 29 per cento crede che la democrazia funzioni. Nei paesi dell'Ocse in media solo il 39 per cento delle persone ha fiducia nelle istituzioni pubbliche.

In questo contesto, all'autocrate basta una vittoria elettorale. I tiranni governano per sé stessi, per i loro sodali, e occasionalmente per i loro elettori. Mai per i loro avversari. Chiunque provi a chiedere loro conto – i media, la magistratura, i tecnocrati del governo, gli accademici – è di parte, bugiardo, o un agente del deep state. Da qui allo smantellamento delle istituzioni democratiche il passo è breve.

Nessun populista autoritario ha interpretato il ruolo di vittima di un sistema truccato e di una persecuzione di parte meglio di Trump. Dopo tutto, ha convinto un'ampia fetta di americani che Joe Biden avesse "rubato" le elezioni del 2020 e il 6 gennaio 2021 ha esortato i suoi sostenitori a interrompere il passaggio di potere, provocando l'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti da parte di una folla inferocita. Nel primo giorno della sua seconda presidenza Trump ha graziato quasi 1.600 persone condannate per i reati commessi durante l'insurrezione, che provocò cinque morti, tra cui un agente di polizia del Campidoglio.

L’orda dei sostenitori

In vista delle elezioni brasiliane del 2022, Bolsonaro ha seguito l'esempio di Trump, avvertendo che, se avesse perso, sarebbe stato a causa di manipolazioni elettorali. Così, dopo essere stato sconfitto da Luiz Inácio Lula da Silva, una folla di suoi sostenitori ha attaccato gli edifici del governo federale brasiliano. Da allora Bolsonaro, che è sotto processo per presunto tentativo di colpo di stato, ha chiesto l'amnistia per i condannati per i crimini commessi durante l'attacco, lamentando al contempo la «persecuzione implacabile» che starebbe «subendo».

Uribe, da parte sua, insiste sul fatto che la sua recente condanna per manomissione di testimoni e l'indagine in corso su un massacro di contadini da parte dei paramilitari nel 1997, avvenuto mentre era governatore dell'Antioquia occidentale, sono atti di «vendetta politica». I media di destra fanno eco a questa affermazione, che si è dimostrata abbastanza convincente da stimolare manifestazioni di massa da parte dei sostenitori di Uribe.

Per quanto riguarda Netanyahu, ha condotto una guerra brutale a Gaza in parte per distrarre dal suo processo, che dura da anni, per corruzione e tangenti. Nel frattempo ha usato la sua posizione per fare pressione, e persino per rimuovere, funzionari di rilievo. Più in generale, ha cercato di indebolire l'autorità e l'indipendenza giudiziaria.

La tirannia è stata raramente un fenomeno esclusivamente nazionale. Sebbene la dittatura possa avvenire in modo isolato, i tiranni hanno capito da tempo che i numeri fanno la forza. Oltre a emulare tattiche di successo, spesso fanno fronte comune, difendendosi a vicenda pubblicamente e persino sostenendo i regimi dei loro colleghi tiranni.

Trump ne è un esempio. In "difesa" di Bolsonaro ha innalzato i dazi doganali al Brasile al 50 per cento, nonostante gli Stati Uniti abbiano un ampio surplus commerciale bilaterale con questo paese, e ha imposto sanzioni ad Alexandre de Moraes, il giudice della Corte Suprema brasiliana incaricato dell'indagine. Allo stesso modo, il segretario di stato americano Marco Rubio ha accusato «giudici radicali» di «armare» il ramo giudiziario della Colombia contro Uribe. La Commissione per gli stanziamenti della Camera degli Stati Uniti ha citato il processo a Uribe per proporre una riduzione del 50 per cento degli aiuti non militari alla Colombia nel 2026.

Donald difende Bibi

Ma il tiranno che Trump difende a più voce è Netanyahu. Quello che «procuratori fuori controllo» stanno facendo al leader israeliano è «FOLLE», ha scritto di recente sui social media. In un altro post Trump ha chiesto la cancellazione immediata del processo o la grazia per Netanyahu, e ha persino implicitamente minacciato di sospendere gli aiuti militari a Israele se la «caccia alle streghe» dovesse continuare. Sono stati gli Stati Uniti a «salvare Israele», ha concluso, e saranno gli Stati Uniti a «salvare Bibi Netanyahu».

Considerandosi una sorta di patrono dei populisti-autoritari, che vede come compagni nella lotta contro lo Stato liberale, Trump si erge a tal ruolo e normalizza il suo comportamento in patria. In questo contesto dovremmo tutti preoccuparci per il sostegno della sua amministrazione alla recente decisione di El Salvador di abolire i limiti del mandato presidenziale, aprendo la strada al potere a tempo indeterminato di un altro presidente autocratico, Nayib Bukele.

Se qualche dubbio permane nella mente dei suoi sostenitori, Trump ha un asso nella manica come i suoi colleghi tiranni: la religione. Nessuno di questi leader è veramente religioso, ma tutti coltivano alleanze con potenti circoli religiosi. Netanyahu e Trump si spingono oltre sostenendo, senza apparente senso dell'ironia, di essere stati scelti da Dio per salvare i rispettivi paesi.

Se il patriottismo è l'ultimo rifugio di un mascalzone, il manto di una chiamata divina eleva il mascalzone al di sopra dei comuni mortali e delle loro regole. Come ha detto sinistramente Trump, «chi salva il proprio paese non viola alcuna legge».

Shlomo Ben-Ami, ex ministro degli esteri israeliano, è vicepresidente del Toledo International Center for Peace e autore di Prophets Without Honor: The 2000 Camp David Summit and the End of the Two-State Solution (Oxford University Press, 2022).

