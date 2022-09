Nel XVI secolo la Santa Inquisizione combatteva una dolorosa battaglia contro le streghe. Tra le varie torture praticate contro queste donne quella apparentemente meno cruenta ma più destabilizzante fu “la culla della strega”.

Colei che subiva questo trattamento veniva chiusa dentro un sacco, successivamente il sacco si appendeva a un ramo facendolo oscillare per lunghissimo tempo, ore e ore.

La povera, presunta strega, sospesa al ramo e costretta a vivere un infinito dondolio finiva così a perdere ogni punto di riferimento e di equilibrio a causa del continuo ondeggiamento.

Oltre a questo, la completa oscurità faceva sì che la vittima perdesse ogni contatto con la realtà, ritrovandosi addirittura a convincersi della propria colpevolezza.

La mente stessa veniva così rovesciata, confusa e smarrita chissà dove tra l’oscurità e il moto continuo.

“Tremate, tremate le streghe son tornate”. 10 fumetti dedicati alle streghe del passato, nel presente e del futuro.

GLI AUTORI DI QUESTO NUMERO

Editor: Sonno

Fumettista e illustratrice. Nel 2016 partecipa all’antologia La rabbia (Einaudi). Nel 2019 esce il suo primo libro, Anatomy of a sensitive person (Edizioni Fortepressa), mentre nel 2020 per Feltrinelli Comics contribuisce con una storia breve all’antologia Sporchi e subito, a cura di Fumettibrutti. Nel 2021 pubblica Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics).

Curatrice del mensile di Domani Fumetti dedicato ai fumetti, collabora con Domani.

Nel 2022 con Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics) ha vinto il Premio Nuovi Talenti al Romics - Festival Internazionale del fumetto, animazione, cinema e games.

Nel 2022, su Domani, è uscito la suo primo fumetto a puntate La volontà, l’istinto e l’abilità dei nostri sensi.

Martina Sarritzu

Nata a Cesena nel 1992. Nei suoi disegni e nel suo immaginario unisce gli studi in ambito sociale con quelli legati alla narrazione per immagini all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Vacanze in scatola (Canicola Edizioni), illustrato da lei e scritto da Tuono Pettinato, ha vinto al TCBF 2020 il Premio Boscarato come Miglior Fumetto per Giovani Lettrici e Lettori.

Nel 2021 prende parte ad A.M.A.R.E. (Canicola Edizioni), un’antologia a cinque voci femminili che esplora il tema dell’adolescenza e ha vinto il Gran Guinigi al Lucca Comics & Games come Miglior Storia Breve.

Lo stesso anno pubblica Romeo con DE PRESS e Marina Godolina con Strane Dizioni.

È interessata al kitsch, al corpo umano, al desiderio, al tragicomico.

Andrea Settimo

Nasce in provincia di Padova nel 1990 e vive a Bologna. Nel 2010 co-fonda Delebile, etichetta indipendente che pubblica fumetti di giovani autori sia italiani che internazionali.

Ha disegnato The Corner, su testi di Lorenzo Palloni (pubblicato in Francia per Sarbacane nel 2014 e in Italia per Rizzoli Lizard nel 2016); è l'autore di Cardo/Decumano (pubblicato a puntato per Delebile dal 2016) e di Tutti Santi per la collana Fumetti nei Musei (Coconino Press/MiBACT, 2020). Al momento sta lavorando, su testi di Alessandro Tota, al fumetto La Novella dell'Avventuriero in uscita per Coconino Press e Glenat Editions

Ugo Bertotti

Disegna da bambino una cornacchia e tutti attorno a dire: bella l’hai copiata? Ma quale copiata! Si impunta, ci da dentro. Ed eccoci qua.

Ultimo lavoro: trasposizione a fumetti di "L’amore al tempo del colera", di Marquez. Mondadori editore.

Greta Xella

Di età e ubicazione ignote. Da svariati anni sta cercando di ottenere la residenza nell’amigdala di Jodorowsky.

Ossessionata dalla psicologia, dal misticismo e dalle luci di natale, le è stato suggerito da sé stessa che sarebbe stato terapeutico scrivere delle storie in cui far convergere tutta la bile maniacale che la possiede, per trasformarla in qualcosa di positivo.

Salgaja

(Valeria Porta) nasce nella provincia di Treviso. Abbandona il Veneto per studiare a Bologna, dove frequenta l’Accademia di Belle Arti: prima Illustrazione e fumetto, ora continuando con il corso di Linguaggi del fumetto. Lavora come illustratrice ed è attiva nel mondo del fumetto autoprodotto italiano con il collettivo C.RUDE.

Iris Biasio

Nasce nel 1994 in provincia di Padova. Fumettista e illustratrice, ha creato nel 2016 il progetto NeroVite per raccontare storie attraverso il disegno e la parola con cui ha pubblicato racconti brevi come Storia di Mu (2016), Ommatokoita (2018) e La Casa dei Garofani (2019).

Nel 2022 pubblica con Rizzoli Lizard Mia sorella è pazza, il suo primo libro a fumetti.

Collabora con diverse realtà editoriali e tiene regolarmente corsi e workshop sul mondo del fumetto e dell’illustrazione.

Alessandro Ripane

Nasce a Genova nel 1989. Per tutto il periodo dell’infanzia Alessandro fu un esperto di animali feroci e supereroi, conoscenze che si rivelarono ben presto inutili, visto che nella sua amata città natale non era (ed è tutt'ora così) presente nulla di tutto ciò.

Molte cose sono cambiate da allora, adesso vive e lavora tra Milano e Genova facendo l'illustratore freelance per clienti italiani e internazionali, ma trova sempre il tempo per disegnare di nascosto un Batman fatto male.

Fulvio Risuleo

Nato a Roma il 30 gennaio 1991 e ama alla stessa maniera il cinema e il fumetto.

Il suo ultimo libro da solo è: I PIXEL SOGNANO IN 8K? (Piedimosca Edizioni)

Il suo ultimo libro con il disegnatore Antonio Pronostico è: TANGO (Coconino press)

Il suo ultimo film è: NOTTE FANTASMA (che uscirà nei cinema prossimamente)

Questo è il suo primo fumetto ricamato.

Giulia Rosso

Nata a Venezia il 19 marzo 1996. Da Sempre appassionata di disegno, del mondo dell’arte e della moda.

Si laurea come costumista per il teatro all’Accademia di belle arti di Venezia nel 2020 Portando come tesi l’arte del ricamo.

Antonia Caruso

Scrittrice, ha pubblicato con Eris il librino LGBTQI+ - Mantenere la complessità e un racconto a fumetti nell'antologia Sporchi e subito (Feltrinelli) illustrato da Percy, più svariate prefazioni qua e là. Con Peteliko ha fondato Edizioni Minoritarie ed è pure nel collettivo editoriale di Asterisco Edizioni.

Peteliko

Nato a Tropea nel 1983. Laureato in Grafica e Progettazione Multimediale, frequenta la Scuola Romana del Fumetto. È attualmente al lavoro sul secondo e ultimo volume di “Mambo Magicka Voodoo Child” per Noise Press. Saltella tra fumetti, campagne di comunicazione e illustrazioni. Nel 2020 fonda insieme ad Antonia Caruso "Edizioni Minoritarie” ed entra a far parte del laboratorio artistico condiviso “Checkpoint Charly” a Bologna. Lavora anche all’Università di Bologna e da allora ha meno gastrite.

The Sando

Autore de “La Rabbia Sul Fondo” per il collettivo BlackBoard, “Il Manuale Supremo dei Pupazzi” per Beccogiallo e “Cuore Coatto” di cui è prevista la riedizione per Lucca 2022 con

Poliniani Editore. Ha collaborato al volume “Chimica Coatta” per Momo edizioni e a diversi progetti per: La Galleria Nazionale D’arte Moderna, il Macro, Google Arts&Culture e ACAD (Associazione Contro gli Abusi in Divisa). È conosciuto nell’underground romano per il suo banchetto itinerante di adesivi.

