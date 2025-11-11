investimenti e priorità

Dopo il Pnrr niente, il governo non ha una visione del paese

Edoardo ZanchiniEcologista
11 novembre 2025 • 19:08Aggiornato, 11 novembre 2025 • 19:23

La Legge di Bilancio rinuncia a rimettere in moto investimenti fermi per il clima, l’innovazione industriale, il supporto alle famiglie. Nel 2026 finirà la spinta del Piano nazionale di ripresa e resilienza ma non ci sono idee o proposte. Le risorse ci sono, ma serve volontà e capacità politica

Davvero non si poteva fare nulla di meglio nella legge di Bilancio, per via dei limiti di deficit e debito concordati con la Commissione europea? Nulla di più per un paese che ha un disperato bisogno di investimenti per la sanità, l’accesso alla casa, la scuola, il clima e che continua a vedere una crescita anemica e una dinamica demografica quanto mai preoccupante? La risposta a queste domande è di qualche interesse perché il governo Meloni si trova a un passaggio politico importante, si tratta

Direttore dell'ufficio clima del Comune di Roma. È stato vicepresidente di Legambiente dal 2011 al 2022 e membro del board di Transport & Environment e di Renewables Grid Initiative. Dopo la laurea in architettura e il dottorato di ricerca in pianificazione urbana ha insegnato nelle Università di Roma, Ferrara e Pescara.

