La prima reazione dal Pd alla lettera aperta di Nadia Urbinati e Carlo Trigilia è incoraggiante. Nel suo articolo, Gianni Cuperlo accoglie sia la diagnosi sia il consiglio. Ma sembra trascurare un punto decisivo.

Per fare riforme comparabili a quelle del primo centrosinistra, egli scrive, serve quella «concezione diversa delle relazioni economiche e sociali» che ora manca, e potrebbe nascere nel dialogo tra politica e cultura che Urbinati e Trigilia auspicano. Per «organizza[re] un’alternativa a sfiducia e apatia», egli aggiunge, occorre restituire ai cittadini «orgoglio e passione per credere in un’altra realtà possibile». Concordo, ma le parole cruciali sono ‘credere’ e ‘possibile’.

Secondo Cuperlo «parte del declino della sinistra è dipeso da quanto lo spirito del tempo ha prosciugato fino a essiccarla l’anima potente che mirava a trasformare il mondo». Secondo me una causa decisiva delle sconfitte degli ultimi quattro decenni fu piuttosto l’assenza di una visione credibile e realistica del cambiamento che la sinistra proponeva. La ragione è semplice.

Il rispetto delle regole – corruzione, evasione fiscale, abusivismo edilizio, eccetera – era già molto basso negli anni Novanta, rispetto alle altre grandi democrazie consolidate, e da allora è sceso a livelli poco superiori a quelli osservati nei Balcani. La responsabilità politica è debole, egualmente, e il clientelismo diffuso.

Una società organizzata in questo modo declina e soffre, tipicamente, ma offre ai propri cittadini mille modi per rosicchiare piccoli privilegi o trattamenti di favore. Grazie a questi vantaggi compensativi, tacitamente offerti in cambio di crescita più elevata e inclusiva, milioni di persone se la cavano un filo meglio, per così dire. (In passato un dirigente del Pd diede immeritata dignità a questo scambio parlando di «evasione di necessità».)

La mia tesi è che solo le élite ricavino da questo equilibrio benefici superiori allo svantaggio di vivere in una società comparativamente disuguale e poco produttiva. Gli altri cittadini vivrebbero invece meglio se, per esempio, la fedeltà fiscale, la responsabilità politica, e la qualità dei servizi pubblici fossero sui livelli dei nostri pari.

Se quindi un partito offrisse loro la prospettiva credibile di spostare l’Italia su un equilibrio superiore, esso raccoglierebbe molti dei loro voti (tutti, ceteris paribus). Ma se il programma di riforma non fosse credibile, perché vago, irrealistico o incoerente, molti voterebbero invece per chi esplicitamente o implicitamente promette più vantaggi compensativi: per chi ha imparato a convivervi, lo status quo è tipicamente preferibile a riforme che, oltre a non essere credibili, minacciano quei vantaggi compensativi (si pensi, per esempio, a un erratico tentativo di ridurre l’evasione fiscale: colpirà qualcuno, ma non cambierà l’equilibrio).

Un ovvio esempio di riformista non credibile è chi non offra una visione chiara della società che le riforme vorrebbero costruire. Quindi concordo con Cuperlo: al Pd non bastano «le proposte sacrosante avanzate negli ultimi anni su salari, welfare, liste d’attesa per curarsi o il diritto all’abitare». Ma abbandonati gli obiettivi della proprietà comune dei mezzi di produzione e della società senza classi, che visione propone la sinistra?

Non credo sia troppo sbagliato dire che negli ultimi quattro decenni essa ha offerto varie e spesso confuse versioni di liberalismo o neoliberalismo compassionevole (altrimenti non si spiegherebbe la facilità con la quale Matteo Renzi conquistò il Pd, e l’esiguità della scissione che seguì). Ora si vuole offrire qualcosa di diverso. Ma cosa? Non vedo ancora risposte.

Quella che suggerirei è la libertà repubblicana. Pochi conoscono questo ideale, ma senza saperlo molti già lo abbracciano. Ho già tentato di riassumerne i tratti principali sulle pagine di Domani: da esso si può derivare un programma coerente e realistico di riforma politica, economica e sociale.

