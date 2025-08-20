È comune rubricare le azioni e il discorso della politica estera di una data amministrazione statunitense come espressione di una “dottrina”, che compendierebbe obiettivi, visioni, strategie, retoriche e pratiche. Spesso costruite molto artificialmente ex post – fu questo il caso della famosa “Dottrina Truman” del marzo 1947 – tali dottrine servono anche per rivendicare coerenza e unitarietà di politiche in realtà strutturalmente erratiche e mutevoli, in conseguenza del pluralismo di soggetti istituzionali che concorrono a definirle e metterle in pratica, o – banalmente – della loro natura reattiva a eventi imprevedibili, che impongono cambiamenti di rotta non voluti e talora radicali (come vedemmo bene con le amministrazioni di Clinton e Bush jr., nate con la promessa esplicita di concentrarsi sulle questioni interne e diventate poi fortemente interventiste e globaliste).

Sulla base della precedente esperienza presidenziale di Donald Trump, e su questi sette mesi della sua seconda amministrazione, possiamo delineare i contorni di una qualche “dottrina Trump”? E in che modo essa risponde anche alle profonde trasformazioni dell’ordine internazionale intervenute tra il 2016 e oggi?

La risposta alla prima domanda non può che essere positiva. Ed essere appunto legata a un decennio trasformativo per le relazioni internazionali, contraddistinto da un’ulteriore, forte erosione della legittimità degli strumenti della governance globale, da una patente crisi del multilateralismo, da un rallentamento della globalizzazione e dal manifestarsi di una nuova forma di competizione bipolare, questa volta tra Cina e Stati Uniti.

Alla voce sovranismo

Quali sono gli elementi di questa “dottrina Trump”? Si può provare a rispondere attraverso alcune parole chiave. La prima è “sovranismo”, neologismo recente e spesso abusato, ma che ci aiuta a spiegare Trump e il trumpismo. «Il futuro non appartiene ai globalisti, appartiene ai patrioti», tuonò il presidente statunitense all’Assemblea generale dell’Onu nel settembre del 2019. Scopo di chi guida gli Stati Uniti è «difendere la loro sovranità senza scusarsene», proclamò la prima – e a oggi unica – dottrina di sicurezza nazionale pubblicata con Trump nel dicembre 2017, un documento nel quale i termini “sovranità” e “sovrano” compaiono più di trenta volte.

Sovranità, questa, intesa primariamente come emancipazione dai vincoli delle interdipendenze contemporanee, siano esse strategiche (la creazione di un sistema di difesa anti-missilistica che renda nuovamente invulnerabili gli Usa), economiche (la re-industrializzazione e l’indipendenza dalle catene di valore transnazionali) o politico-diplomatiche (la fine del multilateralismo; l’abbandono o il drastico indebolimento delle sue istituzioni; i doppi standard e il rigetto del diritto internazionale).

La seconda parola chiave è quella di “realismo”. Un realismo molto elementare, quello cui dà voce Trump con il suo linguaggio basico e primitivo, che sembra talora voler traslare alle relazioni internazionali schemi e modi operandi di quel mondo della speculazione immobiliare nel quale Trump si è formato e che ha costituito a lungo la sua attività principale. Per questo realismo, l’unico principio ispiratore dell’azione internazionale di un paese è, e deve essere, un interesse che si pretende sia definibile sulla base di parametri oggettivi e certi, siano essi economici, territoriali o geopolitici.

Né valori, né principi

Non esistono valori, principi, alleanze naturali (centrali, invece, nella retorica dell’atlantismo democratico di Joe Biden), ma solo interessi, da perseguirsi cinicamente in un’arena intrinsecamente anarchica e antagonistica quale è la politica internazionale. Nella quale nulla è permanente, a partire appunto dagli impegni e dalle alleanze, e tutto è invece “transazionale” – oggetto di un possibile baratto, di una “transazione” – per utilizzare un altro anglismo che, proprio con Trump, sta diventando di uso comune. Transazioni, queste, nelle quali l’interesse nazionale s’intreccia talora strettamente con quello privatistico e addirittura personale, come stiamo ben vedendo oggi con il tentativo del presidente e dei suoi familiari di capitalizzare economicamente sul suo ruolo.

Imperatore Donald

La terza parola chiave è “imperialismo”. Si tratta probabilmente dell’elemento di maggiore novità del Trump II, espresso già a partire dal suo discorso d’insediamento del 20 gennaio scorso. Quando Trump indicò l’espansione territoriale come obiettivo concreto – dalla Groenlandia a Panama – ed evocò come esempio e modello William McKinley, il presidente della ortodossa esperienza imperiale di fine Ottocento. Si tratta di una logica (e una retorica) neo-imperiali che abbiamo visto più volte all’opera in questi pochi mesi, dall’Ucraina al Medio Oriente. Fondate sull’assunto che vi sia una gerarchia naturale di potenza, dove pochi attori superiori dialogano, negoziano e in ultimo disciplinano l’ordine internazionale, imponendo se necessario le loro decisioni a soggetti che, in quanto inferiori come nel caso di Kiev, godono di una sovranità inevitabilmente parziale e limitata.

La quarta e ultima parola chiave è “nativismo”. Tante dialettiche hanno contribuito a definire e muovere la storia degli Stati Uniti. Una di queste è quella tra due diverse concezioni dell’identità nazionale. La prima, molto essenzialista e statica, ha un chiaro connotato razziale (e, in parte, religioso); la seconda – costituzionale, civica ed evolutiva – poggia sull’assunto che le nazioni mutano, evolvono e si trasformano, e che nel caso statunitense questo processo è intimamente legato alla capacità del paese di farsi sempre più multietnico e multirazziale, adattando e ripensando la sua schematica e flessibile Costituzione.

Una delle più potenti nostalgie mobilitate spesso da Trump è, non a caso, quella dell’America degli anni Cinquanta e dei primi anni Sessanta: dei suoi sobborghi in espansione; dei suoi consumi di massa; delle sue inscalfibili gerarchie razziali. E di un paese che, grazie alle leggi restrittive in materia d’immigrazione adottate dopo la Prima guerra mondiale, aveva visto la percentuale dei suoi cittadini nati all’estero scendere dal 15 a poco più del 5 per cento.

L’amico Vladimir

Le espulsioni di migranti, la sospensione dei programmi di accoglienza di rifugiati, il divieto d’ingresso da una serie di paesi e, anche, una xenofobia non più dissimulata sono tutte espressioni di questo nativismo ed esempi del suo impatto sulla politica estera.

Pochi giorni dopo l’inizio della sua prima presidenza, nel febbraio del 2017, Trump fu intervistato da Bill O’Reilly, il famoso giornalista all’epoca a Fox News. Putin è un «assassino» lo incalzò in quell’occasione O’Reilly. «Ce ne sono un sacco di assassini, pensi che il nostro paese sia così innocente?», rispose Trump davanti a un esterrefatto O’Reilly.

Si tratta di uno scambio a modo suo illustrativo di cosa sia questa “dottrina Trump” (e del perché Putin in fondo piaccia così tanto a Trump). Indicativo dei limiti e anacronismi di questo approccio alle relazioni internazionali; ma soprattutto di come cinismo, spregiudicatezza e, se necessario, violenza e crudeltà ne costituiscano in ultimo tratti essenziali se non costitutivi.

© Riproduzione riservata