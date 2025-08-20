Le parole chiave per comprendere la visione del presidente Usa in carica: il “sovranismo” inteso primariamente come emancipazione dai vincoli delle interdipendenze contemporanee. Ma anche “imperialismo” e “nativismo”
Alle radici della “dottrina Trump”: cinica, sovranista e imperiale
20 agosto 2025 • 07:00
Le parole chiave per comprendere la visione del presidente Usa in carica: il “sovranismo” inteso primariamente come emancipazione dai vincoli delle interdipendenze contemporanee. Ma anche “imperialismo” e “nativismo”