Droni e provocazioni, l’obiettivo di Putin è l’instabilità “controllata”

Mara Morinipolitologa
29 settembre 2025 • 19:01

Da settimane il fronte orientale viene messo sotto pressione da velivoli sospetti e sconfinamenti aerei. Si tratta, molto probabilmente, della strategia della destabilizzazione di un’area con strumenti ibridi, un grande classico della dottrina della politica estera russa. L’importante è che l’Europa eviti di cadere nella trappola

Sono settimane di fibrillazione sul fronte orientale, costantemente “under pressure” per la presenza di droni in aree strategiche o di rilevanza infrastrutturale e per lo sconfinamento di velivoli di combattimento russi. Non è la prima volta che accade nel 2025, ma non vi è mai stata una reazione di allerta così esplicita da parte dei leader europei. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha detto che «non siamo in guerra, ma neppure in pace» e il commissario europeo alla Difesa, Andreas Kubilius

Mara Morini è professoressa associata di Scienza politica all’Università di Genova dove insegna Politics of Eastern Europe e Politica comparata. Osservatrice elettorale dell’OSCE-ODIHR in Russia, Uzbekistan e Moldova, è coordinatrice dello Standing Group “Russia e spazio post-sovietico” della Società Italiana di Scienza Politica (SISP). Visiting Professor all’Accademia Diplomatica del Ministero degli Esteri della Federazione Russa e alla High School of Economics di Mosca, ha pubblicato il libro La Russia di Putin (edizioni il Mulino, 2020).

