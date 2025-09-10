I droni che ieri hanno violato lo spazio aereo polacco rappresenterebbero il primo caso di intervento militare russo all’interno della cosiddetta area “euro-atlantica”, cioè il territorio che la Nato è impegnata a difendere. La reazione degli alleati è stata pronta ed immediata, anche sul fronte politico. Resta da vedere come risponderanno gli Usa

È uno di quei momenti: escalation sul fronte mediorientale, con l’attacco israeliano (stavolta senza preavviso) nel cuore di Doha, ed escalation anche sul fronte orientale dell’Europa, prima con l’attacco russo all’edificio del governo ucraino e poi, all’alba di mercoledì 10, con lo sconfinamento di alcuni droni nello spazio aereo polacco.

Se la prima escalation va vista in parte come risposta all’attentato di Hamas a Gerusalemme e in parte come segnale della determinazione di Netanyahu ad andare fino in fondo contro Hamas e a Gaza, la seconda può essere vista come un’ennesima prova della volontà di Putin di “testare” gli alleati occidentali – a cominciare da Trump.

I droni che hanno violato lo spazio aereo polacco rappresenterebbero il primo caso di intervento militare russo all’interno della cosiddetta area “euro-atlantica”, cioè il territorio che la Nato è impegnata a difendere.

Quando Varsavia avrà recuperato i rottami dei quattro droni che l’aviazione alleata ha abbattuto, si potrà anche avere conferma della loro fattura, dopo che i controlli radar e satellitari ne hanno stabilito la provenienza dalla Bielorussia, dove unità russe e bielorusse stanno per condurre una esercitazione militare congiunta su larga scala (Zapad 2025). Di nuovo, come nel caso del jamming del Gps dell’aereo che trasportava Ursula von der Leyen, Mosca ha rigettato qualunque responsabilità – ma, in questo caso, l’analisi dei rottami potrebbe smentirla immediatamente.

Con tutta probabilità, si tratta di una piccola “provocazione” – come l’ha definita il premier polacco Donald Tusk – ma anche di un’operazione per verificare la reazione (militare e politica) degli occidentali. La reazione militare c’è stata, e ha funzionato: tanto l’aviazione polacca quanto quella alleata (olandesi e italiani) dispiegata nella regione nel quadro della cosiddetta “enhanced Forward Presence” (eFP) lanciata fin dal 2014 si sono mobilitate con successo – ciascuna nell’ambito delle proprie competenze – e il sistema di allerta civile allestito da Varsavia si è attivato a dovere. L’avvio, da domani, di Zapad 2025 - con la possibilità di nuove “provocazioni” – non dovrebbe trovare gli europei impreparati.

La reazione politica in Europa è stato altrettanto immediata, nelle capitali più importanti come a Bruxelles. All’interno della Nato, la Polonia ha invocato – come si dice in gergo – l’articolo 4 del trattato di Washington, che autorizza ogni stato membro a chiedere consultazioni straordinarie con gli alleati qualora ritenga minacciata la sua integrità territoriale: in passato era stata soprattutto la Turchia a ricorrere a questa disposizione, ma dal 2022 sono stati invece gli alleati a ridosso del conflitto russo-ucraino. Anche le procedure di allerta della Nato sono state attivate ad un livello superiore.

All’interno dell’Ue, la “provocazione” ha preceduto di poche ore il discorso annuale sullo Stato dell’Unione che Ursula von der Leyen doveva tenere al parlamento di Strasburgo (un rituale introdotto esattamente 15 anni fa dal suo predecessore José Manuel Barroso, anch’egli all’inizio del suo secondo mandato alla testa della Commissione europea). E von der Leyen ha colto prontamente l’opportunità per enfatizzare l’appello all’unità e alla solidarietà interna, confermando anche la proposta di creare con Kiev uno “scudo” di droni alla frontiera orientale dell’Ue e di introdurre da subito un “semestre della difesa” (così come 15 anni fa Barroso, nel pieno della crisi dell’euro, aveva proposto un “semestre europeo” per le politiche fiscali) per dare ulteriore slancio alle iniziative lanciate nei mesi scorsi.

Resta da vedere quale sarà la reazione di Washington, già sotto pressione per le iniziative di Netanyahu contro il Qatar - un altro alleato degli Stati Uniti – e contro gli stessi negoziati a guida americana sulla tregua e il rilascio degli ostaggi israeliani. Nei giorni scorsi Trump aveva segnalato una qualche irritazione per l’attacco russo al governo di Kiev ma, di nuovo, senza tradurla in azione. Ed è ovvio che, qualora anche stavolta la Casa Bianca dovesse rinunciare a mettere pressione su Mosca, Putin potrebbe sentirsi incoraggiato a passare dalle provocazioni alle intimidazioni, non più solo verbali - come quelle lanciate nei giorni scorsi contro la coalizione dei volenterosi, definita un obiettivo legittimo per le forze russe in caso di suo dispiegamento - ma anche militari.

© Riproduzione riservata