Il “Liberation Day” di Trump, segnato dall’annuncio delle famigerate “tariffe reciproche”, non è stato solo uno shock per i governi, mercati e le imprese nel mondo, ma rappresenta un vero cambiamento di regime economico, dalle conseguenze pervasive e durature.

A questo protezionismo si sono aggiunte le ricadute di una politica estera che ha minato alleanze storiche degli Stati Uniti. Per ritrovare un simile punto di rottura nella storia americana, bisogna risalire allo Smoot-Hawley Act del Presidente Hoover del 1930, che aggravò la Grande Depressione, o al 1971, quando Nixon interruppe la convertibilità del dollaro in oro, smantellando Bretton Woods, e impose tariffe e controlli su prezzi e salari, innescando la stagflazione.

Il crollo immediato delle borse è stato causato non solo dalla portata delle tariffe, ben oltre le previsioni più pessimistiche, ma anche dall’incertezza sulle reali intenzioni di Trump e dalla totale assenza di una strategia coerente.

I primi paesi colpiti furono proprio i partner commerciali più integrati con l’economia americana: Messico e Canada, firmatari di un trattato di libero scambio sottoscritto dallo stesso Trump durante la sua prima presidenza. Poi toccò a Vietnam, India, Malesia, Indonesia — mete di delocalizzazione delle imprese americane incoraggiate a uscire dalla Cina dalle precedenti amministrazioni — e persino a Taiwan, fondamentale per l’industria tech americana.

Infine, la Cina, contro cui sono stati imposti cinque aumenti tariffari in due mesi, fino a un assurdo 145 per cento.

Marcia indietro

La Borsa è poi risalita con sorprendente rapidità, azzerando le perdite e tornando ai livelli di inizio anno. La prima ragione è che Trump ha fatto regolarmente marcia indietro di fronte alla reazione dei mercati e alle crescenti rimostranze di banchieri e imprenditori: ha così esonerato gran parte degli scambi con Messico e Canada dopo le proteste in special modo delle case automobilistiche; ha sospeso le “tariffe reciproche” fino a inizio luglio per negoziare accordi bilaterali coi vari paesi in questo lasso di tempo; e ridotto del 115 per cento le tariffe con la Cina, a fronte di un riduzione di pari ammontare di quelle cinesi.

La seconda ragione sono i dati di aprile che sembrano confortanti: l’inflazione è contenuta al 2,3 per cento, in calo dal 2,4 del mese precedente e il numero degli occupati è aumentato di 177 mila unità, superiore alla media dei precedenti dodici mesi.

La crescita attesa degli utili per quest’anno si è ridotta dal 14 per cento al momento dell’elezione di Trump, al 9 attuale, un livello che però escluderebbe rischi di recessione visto che negli ultimi venti anni gli utili sono cresciuti in media al 6,5 per cento, e che ci si aspetta un’accelerazione al 13 per il 2026.

Da qui, l’illusione che il “Liberation Day” possa essere derubricato a teatro della politica.

Una lettura eccessivamente ottimistica. Le tariffe sono sospese solo temporaneamente, e in meno di due mesi servirebbero circa 50 nuovi accordi commerciali, mentre al momento esiste solo una dichiarazione d’intenti con la Cina e un accordo col Regno Unito di cui non si conoscono i dettagli.

Anche se le tariffe attuali (10 per cento universali, 25 per cento su auto e metalli, 30 per cento dalla Cina) restassero in vigore, si tratterebbe comunque del regime daziario più pesante del dopoguerra. Una svolta protezionistica che non può non avere conseguenze su inflazione e crescita.

Ad aprile, la stabilità dei prezzi è stato anche il frutto di importazioni precauzionali in previsione delle tariffe; e le imprese ritardano l’aumentano dei listini, scegliendo di assorbire i maggiori costi e comprimere i margini, per non perdere quote di mercato.

Il caso Walmart è emblematico: il colosso della distribuzione, che serve il 90 per cento delle famiglie americane, ha appena annunciato aumenti di prezzo a causa delle tariffe, pur decidendo di non ribaltarli completamente sul consumatore. Anche la Federal Reserve ha lanciato l’allarme, lasciando invariati i tassi in attesa di capire quale sarà l’impatto finale delle tariffe e se prevarrà il rischio di inflazione o stagnazione.

Pure i mercati obbligazionari e valutari appaiono molto cauti: i tassi reali sui titoli di stato restano storicamente elevati, segnale di sfiducia degli investitori nel debito pubblico americano, mentre i capitali fuoriescono deprezzando il dollaro (7 per cento rispetto all’euro dal giorno dell’insediamento di Trump): aspettiamoci che si indebolisca ulteriormente con l’avvicinarsi della fine della sospensione tariffaria.

Un merito, tuttavia, le tariffe di Trump lo hanno avuto: hanno costretto l’Europa a uscire dal letargo. I governi dell’Ue si focalizzano sui dazi esterni, ma le vere barriere alla crescita sono quelle interne, costituite da normative divergenti, fiscalità disomogenea, regolamentazioni diverse, permessi, concessioni e licenze stabiliti a livello nazionale. Secondo il Fmi, queste barriere equivalgono a tariffe del 44 per cento sui beni e del 110 per cento sui servizi.

Opzioni europee

Il protezionismo di Trump ha reso evidente come la costruzione di un vero mercato unico europeo sia la migliore arma contro le sue tariffe.

E nonostante le famiglie europee abbiano un saggio di risparmio triplo rispetto a quelle americane, per le imprese europee è più facile raccogliere capitali negli Stati Uniti perché il mercato europeo è troppo frammentato (pluralità di borse, società di clearing, banche, normative, regimi fiscali, mercati dei titoli di stato), e le istituzioni finanziarie sottodimensionate, perché operano prevalentemente a carattere nazionale. Ma se non si costruisce un efficiente mercato unico dei capitali, la crescita europea resterà anemica.

Un’altra sveglia riguarda la difesa europea. Si parla impropriamente di “riarmo”, come se l’Europa volesse prepararsi alla guerra, quando invece si dovrebbe parlare di riorganizzazione del settore della difesa.

La spesa militare europea, con l’eccezione della Francia, va in larga parte ad aziende americane. Servirebbero quindi grandi gruppi capaci di sostituirsi all’industria statunitense nella fornitura di quanto necessario alla difesa europea. Non è solo una questione di autonomia strategica, ma di produttività (la difesa è un’industria tecnologicamente avanzata) e riqualificazione industriale (potrebbe assorbire le risorse in eccesso del settore automobilistico).

La Nato grava in gran parte sui contribuenti Usa, e Trump ha chiesto ai paesi europei di farsi carico di una maggior quota della spesa. Ma in assenza di una riorganizzazione delle aziende dell’Unione, la maggiore spesa per la difesa dei governi europei finirebbe ad avvantaggiare ancora di più l’industria americana.

L'Europa deve uscire dal letargo. Il Rapporto Draghi aveva già indicato la strada. La Germania si è mossa: ha ripudiato l’austerità, per decenni la stella polare della sua politica economica, e lanciato un piano d’investimenti per le infrastrutture, l’elettrificazione e la difesa, superiore per ammontare al Piano Marshall del dopoguerra.

Chi ancora dorme è l’Italia. Il governo agisce unicamente alla ricerca del consenso immediato, alzando barriere al mercato unico, isolandosi dal resto dell’Europa, abusando del golden power, e riproponendo un dirigismo d’antan. Una deriva nazionalista che rischia di presentare presto un conto salato.

La crisi tariffaria non è solo una questione commerciale: è una cartina di tornasole della fragilità degli equilibri multilaterali e della necessità per l’Europa di rafforzare le proprie basi industriali, riorganizzare le catene del valore, riattivare politiche coordinate e sviluppare un mercato dei capitali unico.

Il “Liberation Day” ha rappresentato un campanello d’allarme che l’Europa non può permettersi di ignorare. La globalizzazione è cambiata, e la competizione si gioca oggi anche sull’efficienza dei modelli economici interni. Tocca ai governi europei dimostrare di aver compreso la lezione, traducendola in riforme, coesione e lungimiranza strategica. Presidente Meloni, è ora di svegliarsi.

© Riproduzione riservata