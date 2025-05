L’insegnamento principale da trarre dalla “lezione di Istanbul” è che il presidente russo non ha, al momento, alcuna intenzione di pervenire ad un cessate il fuoco. Anzi: molti segnali parlano di una nuova offensiva russa in estate. Lo ha capito Zelensky, che si muove di conseguenza. Ma a quanto pare stenta a comprenderlo il presidente americano

Come avevamo anticipato, il Cremlino ha archiviato la richiesta di Volodomyr Zelensky di incontrare direttamente il suo omologo, Vladimir Putin, inviando una delegazione “minore” composta da vice-ministri e da esperti di cooperazione tecnico-militare. Il messaggio russo è stato chiaro: evitare di legittimare la “vittoria diplomatica” di Zelensky per ripartire, invece, dai negoziati del marzo-aprile 2022 a Istanbul.

D’altronde, come ripetiamo da tempo, per quale motivo la Russia di Vladimir Putin dovrebbe cessare il fuoco e avviare una trattativa quando ritiene di avere un vantaggio competitivo sugli avversari?

Si potrà anche sostenere che la percentuale di territorio ucraino occupato dall’esercito russo in questi tre anni è irrisorio, sempre al di sotto di 20 punti percentuali, e, quindi, il Cremlino stia perdendo il conflitto. Si può ritenere che l’implementazione di ulteriori sanzioni nei settori bancario ed energetico potrà accelerare il tracollo dell’economia russa al netto della resilienza che ha sinora dimostrato grazie alle efficaci scelte adoperate dalla Banca centrale russa, al mercato parallelo delle sanzioni, agli scambi commerciale e finanziario con la Cina e altri paesi del cosiddetto sud globale e, ovviamente, alla produttività dell’apparato militare-industriale.

Si può anche sperare che, dinanzi all’elevato numero di morti tra i soldati russi, le stime di una forte fibrillazione economica dal 2026, la tenuta dell’esercito ucraino, il sostegno militare americano ed europeo ed altre numerose variabili, il presidente russo decida di abbandonare le “velleità imperiali” sull’Ucraina e su altri paesi dello spazio post-sovietico. Eventualità più che remota visto che per Putin (e non solo) c’è in gioco l’esistenza stessa della “Patria”, considerata una superpotenza che non può rinunciare alle proprie sfere d’influenza.

Tuttavia, l’insegnamento principale che dobbiamo trarre dalla “lezione di Istanbul” di questi giorni (non era ancora così evidente?!) è che il presidente russo non ha, al momento, alcuna intenzione di pervenire ad un cessate il fuoco per diverse motivazioni. Sul piano militare, il Cremlino sta ancora reclutando volontari da affiancare ai militari russi in Ucraina, ha promosso, secondo la rivista del Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russo, un secondo master per la “Formazione del clero militare e l’interazione con le forze armate” a Ekaterinburg, e ha nominato comandante in capo delle forze armate di terra il generale Andrej Mordvičev che aveva condotto con successo l’assedio di Mariupol nel 2022.

Questi elementi sono già sufficienti per ritenere molto plausibile l’eventualità di una massiccia offensiva russa in estate prima che le condizioni meteorologiche determino la formazione della rasputiza (il fango) che bloccherebbe ancora una volta le azioni sul campo.

Sul piano politico, Putin ritiene di avere ancora la situazione economica e la gestione della “verticale del potere” sotto controllo a tal punto da continuare, con cauto ottimismo, la sua politica di logoramento dell’opinione pubblica occidentale e degli alleati di Kiev.

E, infatti, Zelensky, che è ben consapevole della situazione in cui si trova, deve necessariamente attuare decisioni che possano compiacere l’amministrazione americana – come la “svendita” delle terre rare – per ottenere la continuità dell’assistenza militare in previsione di ulteriori offensive russe.

Sembrerebbe che l’unico leader che non ha ancora compreso la strategia del Cremlino – volta a temporeggiare diplomaticamente, a indebolire politicamente Zelensky, a logorare l’immagine dei leader europei e a rafforzarsi geopoliticamente – sia il presidente americano Donald Trump.

Non è un caso che dalla campagna presidenziale ad oggi abbia corretto più volte le sue affermazioni sulla guerra in Ucraina: dalla risoluzione in «24 ore» a «penso che risolveremo il problema, o forse no, ma almeno lo sapremo. E se non lo risolveremo, sarà molto interessante». A proposito del rapporto tra Putin e Trump: “Amicus certus in re incèrta cèrnitur”.

