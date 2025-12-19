Ecco perché dopo il vertice europeo il bicchiere è mezzo pieno

true false

L’Ucraina riceverà il denaro di cui ha disperatamente bisogno. Inoltre, la firma dell’accordo commerciale coi paesi del Mercosur è stata sì rinviata a gennaio, ma non è stata davvero messa in discussione

All’indomani del lungo e convulso vertice di Bruxelles, il bicchiere europeo appare mezzo pieno. Ci sono stati compromessi, concessioni, rinvii; ma il risultato finale va considerato abbastanza positivo, date le circostanze, e non solo perché l’alternativa (nessun accordo) sarebbe stata disastrosa per l’immagine e la reputazione dell’Ue. Primo, l’Ucraina riceverà il denaro di cui ha disperatamente bisogno per sopravvivere nei prossimi mesi. I 90 miliardi di euro che l’Unione le “presterà” non co