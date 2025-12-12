Educare al maschile: capire la manosfera per salvare una generazione

Per combattere contro l’odio contro le donne l’antidoto non è la censura: è la conoscenza e la cultura dei sentimenti. È una promessa alternativa al potere sulle donne che parli di dignità e rispetto. Una promessa che parli d’amore
Il funesto fenomeno dei femminicidi prosegue con un ritmo angosciante. Il lavoro da fare per fermarlo sembra che soverchi la nostra società e le società del mondo. Una goccia nel mare può essere continuare a parlare dei fattori di rischio per il verificarsi di questi atti indegni. Negli articoli precedenti abbiamo visto come per i minori accesso alla pornografia e utilizzo precoce del sexting possano favorire le condizioni che predispongono al femminicidio: 1) oggettivazione della donna: la donn