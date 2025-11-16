Effetto Meloni: se in Europa cade il muro anti destre

true false

Qual è la maggioranza che governa le istituzioni europee? La controrivoluzione, verso il progressismo e il liberalismo, ha vinto o si è rafforzata quasi ovunque. Lo scenario della disgregazione europea, politica, economica e sotto multiple influenze di potenze esterne, risale rapidamente la classifica dei futuri più probabili

Qual è la maggioranza che governa le istituzioni europee? Non c’è una risposta chiara a questa domanda poiché, come era prevedibile dopo il 2022, le geometrie del parlamento europeo sono oramai totalmente variabili. Il voto della scorsa settimana sulla compliance ambientale per le imprese, che ha visto formarsi una maggioranza composta da Ppe e gruppi di destra, ne è la pratica dimostrazione. Non è un caso che questa apertura a destra avvenga sul Green deal, una delle politiche più avversate dal