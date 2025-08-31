Le regionali saranno indicative dello stato di salute del centrodestra, rivincere significherebbe che il consenso si sta consolidando in territori con determinate caratteristiche. Una vittoria del centrosinistra starebbe a dire che tale legame non è poi così solido
Perché le elezioni regionali nelle Marche saranno il test più importante
31 agosto 2025 • 20:16
